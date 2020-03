Niña de cuatro años con síntomas de coronavirus empeora luego de que le dieran ibuprofeno Dan Collins, padrastro de la niña Amelia Milner, que vive en Inglaterra, alerta a los padres que no le den a los niños el medicamento si tienen fiebre. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un padre de familia en Inglaterra está sonando las alarmas y advirtiendo a otros por ningún motivo vayan a darle ibuprofeno a sus hijos si tienen fiebre y se sospecha que tienen síntomas del temible coronavirus, cuya pandemia está azotando al mundo. Dan Miller, residente en South Gloucestershire, Grab Bretaña, relató por redes el drama que ha vivido su joven familia cuando la salud de su hijastra Amelia Milner, de solo cuatro años, empeoró luego de que le dieran el medicamento para tratar de reducir la fiebre que tenía. "Para todos aquellos que tienen niños, por favor lean. Si su niño tiene síntomas de coronavirus NO vayan a darle ibuprofeno", exclamó Miller en su mensaje colgado en Facebook este domingo. "Amelia se sentía mal desde el martes, con fiebre, tos, refriado. Esta mañana vino a nuestra habitación y se metió en mi cama ardiendo [de fiebre] y sin querer levantarse". "Al cabo de una hora de que se tomó el [ibuprofeno] su salud decayó dramáticamente. Se puso a jadear y trataba de respirar, pero su corazón se aceleró muy rápidamente, no podía mantener los ojos abiertos, no podía levantar la cabeza, su cuerpo se sacudía empezó a enfermarse más y su temperatura subió", prosiguió el atribulado padre. "[Nos] enviaron una ambulancia de emergencias, uno de los paramédicos consiguió bajarle la temperatura y signos vitales, todavía están más elevados de lo normal pero ya no son peligrosos", acotó Collins. La foto de la dulce Amelia, descansando en casa: Image zoom Facebook/Dan Collins SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente la menor se ha estabilizado y aunque sigue enferma ya no está en peligro. "Ahora está volviendo a tomar [acetaminofén] y ha vuelto a ser ella misma, pobrecita", explicó el británico en su mensaje. "Los paramédicos solo nos dijeron cuando estuvieron aquí que no debemos darle ibuprofeno". De acuerdo al diario The Guardian el uso de medicamentos antiinflamatorios, como el ibuprofeno, pueden empeorar la condición del paciente con síntomas similares al coronavirus. La razón sería que dichas drogas antiinflamatorias podrían ser un riesgo para las personas con enfermedades infecciosas al reducir la respuesta del sistema inmune. Lo que algunos médicos recomiendan es tomar acetaminófen, que se vende mundialmente como Tylenol. Advertisement

Niña de cuatro años con síntomas de coronavirus empeora luego de que le dieran ibuprofeno

