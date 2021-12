Niña confiesa a las autoridades que a su hermanita desaparecida "se la comieron los lobos" Una niña dijo a la policía que a su hermanita desaparecida "se la comieron los lobos" y arrestan a sus padres. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una niña de 6 años reveló a las autoridades que a su hermanita desaparecida, Oakley Carlson, de 5 años "se la comieron los lobos". La pequeña añadió a los investigadores que su hermana —quien fue reportada como desaparecida en Washington— "ya no estaba". Según reporta KCPQ, Oakley fue vista con vida por última vez en febrero. PEOPLE confirmó que Oakley fue reportada como desaparecida por una "ciudadana preocupada" y los investigadores fueron a la casa de la niña en Oakville a ver si todo estaba bien. Los oficiales arrestaron a los padres de Oakley: Jordan Bowers, de 32 años y Andrew Carlson, de 36. La pareja fue arrestada después de que se negaron a cooperar en la investigación. La pareja enfrenta cargos de abandono por otro incidente con otro de sus hijos. Los padres se negaron a dar información sobre el paradero de Oakley. Las autoridades ven la desaparición de la niña como "sospechosa" y creen que podría correr grave peligro. Oakley Carlson Oakley Carlson | Credit: Facebook/Grays Harbor Sheriff's Office Según reportó KCPQ, la "ciudadana preocupada" que reportó la desaparición de la niña era la directora de su escuela. Los documentos de la corte detallan que una noche que la hermana de Oakley se quedó a dormir en su casa con su hija, ella la escuchó diciendo sobre su hermanita: "Ya Oakley no existe" y "no hay Oakley". Luego la niña le dijo a los investigadores que su madre, Jordan, le había pedido no hablar de Oakley y le había contado que su hermanita "se había ido al bosque y se la habían comido los lobos". Jordan Bowers y Andrew Carlson Jordan Bowers y Andrew Carlson | Credit: Facebook/Grays Harbor Sheriff's Office Los padres de Carlson — los abuelos de Oakley — expresaron su dolor a KCPQ. "Nuestro único objetivo es encontrar a nuestra nieta Oakley. Estamos rezando de que encuentren pronto a Oakley".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niña confiesa a las autoridades que a su hermanita desaparecida "se la comieron los lobos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.