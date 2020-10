Niña de 12 años muere infestada de piojos: acusan a los padres de asesinato John Joseph Yozviak, de 38 años y Mary Katherine Horton, de 37, son señalados por la muerte de la niña Kaitlyn Yozviak. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir John Joseph Yozviak, de 38 años y Mary Katherine Horton, de 37, enfrentan graves cargos incluyendo asesinato tras la muerte de su hija Kaitlyn Yozviak, 12 años quien falleció de un ataque al corazón. Cuando la niña fue encontrada presentaba una severa infestación de piojos y liendres. Así se dio a conocer este lunes luego de que la pareja fuera formalmente acusada de asesinato y crueldad infantil en segundo grado en el condado de Wilkinson, en Georgia. Los hechos se remontan a agosto pasado cuando la madre de la menor llamó al 911 para informar que su hija estaba inconsciente y no respondía. La niña fue trasladada al hospital de Milledgeville donde el 26 de dicho mes falleció. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda encontraron alimañas por toda la habitación de la niña, incluyendo su colchón, sus muñecos de peluche y otros muebles. La causa oficial de la muerte de la menor fue paro cardíaco. La segunda causa oficial fue anemia severa, según detalla The New York Times. Dicha anemia se habría producido como resultado de las repetidas mordeduras de los piojos que bajaron los niveles de hierro en la sangre de la niña según dijo en su momento Brent Cochran, asistente del fiscal de distrito del juzgado de Ocmulgee, cuya jurisdicción cubre el poblado de Ivey, donde vive la familia de la niña. "Es algo muy triste", afirmó. Image zoom John Joseph Yozviak y Mary Katherine Horton Wilkinson County Sheriff’s Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a The New York Post, Ryan Hilton, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Georgia testificó en el caso para afirmar que al momento de su muerte la niña presentaba la infestación de piojos "más grave" que jamás haya visto su oficina. Por su parte Keri Foster Thompson, abogada defensora del padre de la menor asegura que su cliente es inocente y que está "devastado y con el corazón roto". "La evidencia demostrará al final que el Sr. Yozviak fue un padre amoroso y devoto". El abogado de la madre ha declinado hacer comentario alguno. Expertos aseguran que las infestaciones de piojos de este calibre únicamente son comunes en personas de la tercera edad y en niños pequeños o preadolescentes que padecen de abandono o maltrato. La juez Brenda Trammell, dictaminó que había suficiente evidencia para que los cargos de asesinato fueran presentados ante un gran jurado.

