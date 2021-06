¡Niña de cinco años aparece caminando solita entre la frontera de México y USA! Estos son los detalles del triste caso en el que la pequeña caminaba abandonada en el área fronteriza de San Ysidro. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una niña de cinco años procedente de Guatemala fue encontrada deambulando sola cerca de la frontera de Estados Unidos y México cerca de San Ysidro en el condado de San Diego, aseguraron agentes federales, según reportó la cadena Fox11. Algunos de los agentes relataron como vieron que alguien dejaba caer a la pequeña desde el muro fronterizo alrededor de las 10:45 de la mañana del lunes. La niña comenzó a caminar solita hacia el norte, adentrándose en Estados Unidos, momento en el que la policía se acercó a ella. La chiquitina fue llevada a la estación de la policía y allí comprobaron que se encontraba en buen estado y bien de salud. Ella les contó que sus papás estaban en los Estados Unidos, pero no tenía ninguna información de contacto donde poder localizarles. También les informó de que su primita de siete años estaba al otro lado de la frontera con un desconocido. Inmigrante Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El jefe de la patrulla fronteriza reveló que "tristemente, este es un claro ejemplo de cómo la población más vulnerable está siendo explotada por dinero. Afortunadamente, nuestros agentes encontraron a esta niña antes de que sufriera ningún daño". Todo sucedió el mismo día en el que la vicepresidenta Kamala Harris avisó a los inmigrantes guatemaltecos que estaban considerando la idea de abrirse paso hasta los Estados Unidos, que no lo hicieran, después de su encuentro con el presidente del país Alejandro Giammattei. Los consulados de México y Guatemala fueron notificados del suceso, así como Health and Human Services.

