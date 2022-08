Una niña de 3 años declarada muerta se despierta en su funeral Una niña de 3 años declarada muerta en México se despertó en medio de su funeral ante el asombro general de los presentes. Desafortunadamente, la historia no tiene un final feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila Roxana Martinez Mendoza Camila Roxana Martinez Mendoza | Credit: Facebook La familia de Camila Roxana Martínez Mendoza, una niña de 3 años de México, que fue declarada muerta en dos ocasiones por una supuesta negligencia médica, está buscando justicia por el fallecimiento de la pequeña. Mary Jane Peralta, madre de la niña, contó al diario mexicano El Universal que el miércoles 17 de agosto su hija había padecido síntomas como malestares estomacales, fiebre y vómitos. Ante estos padecimientos, la llevaron con un pediatra que, al verla con un cuadro de deshidratación, recomendó trasladarla al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo, en San Luis Potosí. "Me la llevo al hospital, entré con ella y me le quitan la ropa, le ponen toallas mojadas para bajarle la calentura y en su dedo el pulsioxímetro. Me mandaron pedir unos supositorios, se lo pusieron y fue todo. Después de una hora me la entregan, me dicen que ya está bien, me le recetaron dos sobres de suero y 30 gotitas de paracetamol", contó la madre. Al ver que la niña seguía en iguales condiciones, la llevaron a otro doctor particular, quien le recetó otros medicamentos, y recomendó darle frutas y agua, comida que el cuerpo de la niña rechazaba todo el tiempo, siempre según la información de El Universal. Camila Roxana Martinez Mendoza y su mamá Mery Mendoza Peralta Credit: Facebook Ante un cuadro tan aterrador para la familia, decidieron regresarla al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo donde, según su mamá, tardaron en atenderla "porque no le encontraban las venitas". Luego a la madre le comunicaron que su pequeña había fallecido. "Diez minutos después la tenían sin nada y desconectada, no le hicieron electrocardiograma. Yo llego y agarro a mi bebé, todavía me abraza, sentí las fuerzas de mi niña, me la quitan y me dicen: 'Es que ya déjala descansar en paz'", contó. La madre ha declarado que luego de lo sucedido no la dejaron ver más a su hija hasta que llegó a la funeraria. En un momento del velatorio, la madre detectó que el cristal del ataúd de su hija estaba empañado, pero los presentes le dijeron que estaba alucinando. No obstante, su suegra se acercó y pudo ver que los ojitos de la niña se movían y cuando le tomaron el pulso tenía una frecuencia cardiaca de 97. Enseguida la pequeña fue llevada en una ambulancia al hospital, pero a pesar del trabajo del personal médico, fue declarada muerta por segunda ocasión. "Ahí fue realmente donde acabó mi bebé (…) Estamos destrozados, porque mi niña era una persona muy alegre, ella convivía con todos, ella no distinguía gente, tenemos mucha gente en el rancho que nos apoya porque ella era un amor", dijo la madre en sus declaraciones a El Universal. Ahora la familia tiene dos actas de defunción: una que afirma que la muerte fue por deshidratación, y otra donde refiere que la causa fue edema cerebral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante este evento aterrador, la familia solo quiere justicia. "Yo realmente lo que quiero es que se haga justicia, no tengo rencor con los doctores como para llegar a un extremo, solo pido que se cambien a los doctores, enfermeras y directores, para que no vuelva a ocurrir otra vez", dijo Peralta al rotativo. Camila era una niña llena de vida, que solo esperaba comenzar las clases el próximo mes de septiembre. "Ella quería estudiar, ella tenía libros donde se ponía a estudiar y me decía: 'Mami yo quiero estudiar porque no quiero estar burra en el kinder, yo le compraba de letras, para colorear, y leer. Ella quería ir ya al kinder", contó su mamá.

