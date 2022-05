Una adolescente hispana muere atropellada a días de su quinceañero Ema Cárdenas regresaba a casa de la escuela caminando en Des Moines, IA, cuando fue atropellada por una conductora que se dio a la fuga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las invitaciones de cumpleaños para celebrar en grande los 15 años de la joven Ema Cárdenas se convirtieron en recordatorios de su funeral, luego de que la adolescente fuera trágicamente atropellada a pocos días de su cumpleaños. El pasado jueves, tras terminar sus clases en la secundaria Des Moines East en Iowa, Ema emprendió su camino a casa, cuando alrededor de las 3:45 p.m. fue atropellada por una conductora que se dio a la fuga, reportó People. De acuerdo a testigos, la conductora se detuvo en un estacionamiento cercano para ver lo sucedido antes de abandonar el lugar de los hechos. Ema fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció a causa de sus heridas, reportó la agencia Associated Press. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de la ciudad identificó a Terra Jean Flipping, de 38 años, como la sospechosa del atropello. Flipping se encuentra bajo arresto y enfrenta cargos por abandonar la escena de un accidente que resultó en heridas serias o muerte, informó el canal local KCCI. "Aún estamos buscando otros testigos porque no tenemos un recuento claro de por qué la niña de 14 años se encontraba en la calle", expresó el sargento Paul Parizek, a People. "Había salido de la escuela [que se encuentra] a cuatro cuadras". Ema Cárdenas Ema Cárdenas | Credit: Ema Cárdenas/Instagram Parizek reportó que la mañana después del incidente, el departamento de policía recibió una pista que condujo al arresto de Flipping. "[Nos dieron] un nombre y una ubicación de dónde podríamos encontrar el carro. Se encontraba alrededor de un cuarto de milla del lugar del accidente", comentó. Las declaraciones obtenidas por las autoridades apuntan a que la conductora huyó de la escena del crimen tras ver lo sucedido. "Entró a un estacionamiento que se encuentra a la derecha de la esquina. Salió de su autor, vio lo que sucedió, se volvió a subir a su auto y se retiró", informaron las autoridades. La madre de la joven, Anna Campos, reveló que su hija se disponía a celebrar su fiesta de quince años ese fin de semana. Aseguró que Ema ya tenía su atuendo, un hermoso vestido de princesa en color verde esmeralda y oro, sus colores favoritos. "Estaba tan emocionada", dijo Campos al canal. "Ahora tengo que decirle a todos esos familiares que en vez de darle la invitación a su fiesta, tengo que darles la invitación a su funeral". Ema Cárdenas Ema Cárdenas | Credit: Ema Cárdenas/Instagram La maestra de inglés de Ema confirmó la emoción de la joven por celebrar su quinceañera, luego de que le mostrara fotografías de su vestido. "Esa niña, su cara se iluminó de la emoción", declaró Rebecca Sánchez. "Estaba muy emocionada de poder tener este momento de su paso a mujer… Siempre hablaba de cómo su madre y su padre estaban haciendo todo lo posible por [tener] este momento. Apreciaba a sus padres y todo lo que estaban haciendo por ella". Sánchez describió a Ema como una niña divertida y amorosa que iluminaba su salón de clases. "Su espíritu, simplemente iluminaba el salón. Nunca vi a esa niña molestarse. Llegaba a mi salón de clases llena de sonrisas….Era amiga de todos, esa era mi parte favorita", expresó.

