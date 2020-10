Close

Una adolescente premiada por un descubrimiento que ayudaría a tratar la COVID-19 La adolescente estadounidense de origen indio dedicó el hallazgo a su abuelito, que siempre la motivaba a estudiar ciencias. ¡Conócela! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la carrera por lograr un mejor tratamiento contra la COVID-19, una adolescente de apenas 14 años ha ganado un premio por un descubrimiento que puede ayudar a la lucha contra la dolencia causada por el coronavirus. Anika Chebrolu, de Frisco, TX, recibió el primer premio de $25,000 en el Desafío de Jóvenes Científicos 3M por descubrir una molécula que puede contribuir a impedir la capacidad del virus de infectar células humanas. Image zoom Anika Chebrolu 3M Young Scientist Challenge Según el portal de noticias Indian Express, la joven dijo que se animó a buscar un tratamiento para la COVId-19 tras aprender acerca de la pandemia de gripe de 1918 y descubrir cuántas muertes se registran cada año en los Estados Unidos por culpa de la influenza a pesar de las vacunas y los medicamentos disponibles. "Los últimos dos días vi que hay mucho entusiasmo en los medios sobre mi proyecto, ya que trata del virus SARS-CoV-2 y refleja nuestras esperanzas colectivas de poner fin a esta pandemia ya que yo, como todos los demás, deseo que vayamos pronto regresaremos a nuestras vidas normales ", dijo Anika a CNN. Apasionada con experimentos científicos desde que era una niña, Chebrolu quiso dedicar el premio a su abuelo por animarla y apoyarla para que se dedicara a la ciencia. Image zoom 3M Young Scientist Challenge “Cuando era más pequeña, él siempre me empujaba hacia la ciencia”, declaró a ABC. “De hecho, era profesor de química, y siempre me decía que me aprendiera la tabla periódica de los elementos y todo lo relacionado con la ciencia... Y con el tiempo simplemente me encantó”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su pasión por la ciencia, Chebrolu practica la danza clásica india Bharatanatyam desde hace ocho años, reportó CNN. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

