"Let it go": niña en Ucrania se vuelve viral en medio de la guerra cantando el tema de Frozen Amalia cantó en ruso el tema "Let it go", de la famosa película Frozen de Disney, desde un refugio de Kiev. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amelia Amelia | Credit: Internet En medio de todo el horror que se vive a diario en Ucrania desde que las tropas rusas invadieran su territorio, se ha viralizado en Internet la imagen de una niña que ha enternecido el corazón de las redes. Se trata de la pequeña Amalia, quien con su tierna voz cantó en ruso el tema "Let it go", de la famosa película Frozen de Disney, desde un refugio de Kiev. Marta Smekhova, quien difundió el video, dijo que filmó a la niña luego de que le pidiera que cantara en el refugio, aunque le hubiese gustado hacerlo en otro escenario. "Apenas comenzó, desde la primera palabra, se hizo un silencio total... todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz", declaró Smekhova al Daily Mail. Smekhova no se esperaba la repercusión que han tenido las imágenes de la niña, que se han replicado desde muchísimas ciudades de todo el mundo. "Mostré este video a gente de distintas ciudades de Ucrania, ¡lo vieron extranjeros de distintas partes del mundo! Amelia, tu canto no dejó a nadie indiferente. Miren, rusos, contra quién están luchando, solo un cobarde puede luchar contra los civiles, ¡quitar la infancia a los niños indefensos! ¿Dejan que vuestros niños vayan al guiso, convirtiéndolos en carne de cañón? Nuestros niños irradian luz, e incluso en un sótano tosco y oscuro no parpadea, sino que brilla aún más", dijo en Facebook. La actriz y cantante Idina Menzel, quien interpretó el tema original en la película de Disney, reaccionó ante el video de la niña: "Te vemos. Realmente, realmente te vemos. 💙💛", dijo al compartir el video.

