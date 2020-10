Muere niña de 8 años en Texas: la castigaron obligándola a brincar en un trampolín sin parar La niña Jaylin Anne falleció en Texas luego de que la forzaran a saltar bajo un calor de más 100 grados: acusan de homicidio a pareja que la cuidaba. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una pareja en Odessa, Texas fue arrestada este lunes y acusada de homicidio luego de la muerte de una niñita de solo 8 años que estaba bajo su cuidado. La menor falleció cuando la castigaron torturándola al obligarla a saltar en un trampolín bajo una temperatura de más de 100 grados sin parar ni tomar agua, según se afirma. Daniel Schwarz, de 44 años y Ashley Schwarz, de 34, enfrentan cargos de homicidio capital por la muerte de la niña Jaylin Anne a quien no le permitieron comer desayuno ni tomar agua el día en que ocurrieron los hechos. La policía del condado de Ector informa que fue el 29 de agosto pasado que respondieron a una llamada reportando una emergencia médica, según informa KWTX-10, en Texas. Cuando llegaron a la vivienda de los Schwarz encontraron "a la niña muerta", según se dijo en un comunicado este lunes. "Posteriormente se obtuvo una orden de cateo presentaba una temperatura de aproximadamente 110 grados [Farenheit] y que el suelo [debajo de este] estaba a unos 150 grados", se dijo por medio de un reporte emitido por medio de Facebook. La temperatura ambiente aquel día era de 103 grados, según Accuweather.com La investigación determinó que "la niña de 8 años fue castigada; se le exigió saltar en el trampolín por un período de tiempo extendido sin detenerse [cuando pidió agua] no se le permitió beber porque no estaba brincando." La niña Jaylin Anne y su hermana estaban bajo el cuidado de la pareja acusada de su homicidio: Image zoom Jaylin Anne NEW HOPE FUNERAL HOME Image zoom Daniel Schwarz y Ashley Schwarz Odessa Police Department SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La autopsia final, obtenida por las autoridades el pasado jueves, reveló que la pequeña Jaylin murió a causa de deshidratación y que la manera de su fallecimiento fue un homicidio. Los sospechosos no eran los padres de la víctima, pero estaban a su cargo, según confirman múltiples fuentes. Alysha Anderton, madre biológica de la menor se manifestó por medio de redes asegurando que había estado intentando sin éxito el tener acceso a su hija de de su hermanita -cuyo nombre no ha sido revelado- y que también estaba bajo custodia de los detenidos al momento de la tragedia. "Nunca tuve la oportunidad de decirle LO DURO que he tratado de estar en su vida y que estaba TAN cerca ya", exclamó la dolida madre. "Faltaban solo unos meses para poder verlas. Pero llegué muy tarde. Y todo lo que se me ocurre pensar es que ella se fue de este mundo sin saber lo mucho que la quería y la amaba; una parte de mi alma se ha muerto y nunca volveré a ser la misma".

