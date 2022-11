Una niña de 8 años llevaba encerrada en su habitación desde casi su nacimiento La pequeña de 8 años, que no había sido vista en público desde que tenía un año y medio, vivía entre cuatro paredes dentro de la casa de su madre y abuelos en una ciudad de Alemania. Llevaba tanto tiempo encerrada que no sabía ni subir escaleras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de la ciudad alemana de Attendom confirmaron el hallazgo de una niña de 8 años que había desaparecido cuando apenas tenía 18 meses de nacida. De acuerdo a la policía, la pequeña fue encontrada encerrada en un cuarto de la casa de sus abuelos, reportó el diario The Times. Identificada simplemente como María, la niña no había sido vista desde el 2015. María aparentemente no había salido de la casa por siete años, por lo que reaccionó abrumada al mundo exterior. Según las autoridades, la niña fue encontrada en un estado de debilidad extremo que no le permitía subir las escaleras ni caminar por terreno irregular. Aparentemente y de acuerdo al informe inicial, no presentaba señales de abuso o malnutrición, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Child locked up for years in Attendorn Credit: Markus Klümper/picture alliance via Getty Images La madre de la niña fue identificada como Rosemarie G. La mujer se habría separado del padre de la pequeña tras su nacimiento en diciembre del 2013. Tras enterarse de que suexpareja había iniciado una nueva relación, la mujer le informó que se llevaría a María a vivir a Italia con unos familiares. Pero las sospechas del padre sobre su paradero, se intensificaron cuando las cartas que le escribió a la pequeña no fueron contestadas. De acuerdo al diario, un familiar declaró a la policía que visitó la supuesta casa de Rosemarie en Italia, pero fue sorprendida con la noticia de que nunca vivieron ahí. Child locked up for years in Attendorn Credit: Markus Klümper/picture alliance via Getty Images Eventualmente, la policía realizó el proceso para registrar el hogar de los padres Rosemarie en Alemania y fue entonces cuando dieron con el paradero de la pequeña. La oficina del fiscal en Siegen realiza la investigación pertinente a la madre y los abuelos de la pequeña, bajo sospecha de privación de la libertad y abuso de tutelares. De ser encontrada culpable, la madre podría pasar hasta 10 años en prisión, según el diario Bild. Actualmente María se encuentra bajo cuidado de acogida, recibiendo tratamiento médico y psicológico, y podría pronto reunirse con su padre. Según el diario, el progenitor estaría más que dsipuesto a aceptar la custodia de su hija.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una niña de 8 años llevaba encerrada en su habitación desde casi su nacimiento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.