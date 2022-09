Una niña de 12 años bajó del autobús escolar en Georgia el viernes y no se la ha visto más Las autoridades de Georgia intensifican la búsqueda por la menor que no ha sido vista desde que abandonó el autobús con el que volvía a casa de la escuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Georgia busca intensamente a una niña de 12 años que desapareció el pasado viernes sin que se haya sabido más de ella. La pequeña Anna Early fue vista por última vez cuando se bajaba del autobús escolar, cerca de un edificio de departamentos en la ciudad de Union City. La niña bajó en la parada alrededor de las 5:20 p.m., hora local, del viernes y nunca llegó a casa, reportó People. Un amigo de la estudiante informó a la policía que Anna aseguró haber olvidado algo, por lo que caminó en dirección contraria a su casa. Otro testigo comentó que vio a Anna caminando sin su mochila por el área de la parada, alrededor de las 7:30 p.m., según el canal local WAGA-TV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police vehicles Credit: Getty Images Las autoridades piden la ayuda del público para dar con el paradero de la pequeña descrita como una niña afroamericana de 4 pies 11 pulgadas de altura, con un peso de 117 libras. Ana tiene ojos café y usa trenzas de colores negro y azul, según el canal La última vez que fue vista portaba una camiseta de con la muñeca Hello Kitty y pantalones cortos de color negro. Podría estar usando una pañoleta rosada.

