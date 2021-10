Nikolas Cruz se declara culpable de masacre en escuela de Parkland y podría enfrentar la pena de muerte Nikolas Cruz, el autor de la masacre en la escuela de Parkland, hace impactantes declaraciones y podría enfrentar la pena de muerte. Asegura que vive arrepentido de sus acciones y quiere ayudar a otros. Mira lo que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nikolas Cruz asegura que vive arrepentido de los crímenes que cometió. El joven de 23 años se declaró culpable de matar a 14 estudiantes y tres empleados en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, el 14 de febrero del 2018. En aquel entonces, cuando entró armado a la escuela y abrió fuego, Cruz tenía 19 años. La tragedia, que ocurrió hace más de tres años, enfatizó la importancia del control de armas en Estados Unidos. "Estoy muy arrepentido de lo que hice y tengo que vivir con eso cada día. Si me dieran una segunda oportunidad yo haría todo en mi poder para tratar de ayudar a otros", dijo Cruz en la corte ante los familiares de sus víctimas. "Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen. Los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto cada día. Me da pesadillas y a veces no puedo vivir conmigo mismo, pero trato de salir adelante porque sé que es lo que ustedes quisieran que yo hiciera", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nikolas Cruz Credit: Amy Beth Bennett/AP/Shutterstock Cruz podría pasar el resto de sus días en la cárcel o ser sentenciado a la pena de muerte. El autor de la matanza en la escuela de Parkland habló en contra del uso de las drogas y sus dañinos efectos. "Odio las drogas y sé que este país estaría mejor si todos dejaran de fumar marihuana y consumir todas estas drogas y de esparcir racismo y violencia en las calles", afirmó. Cruz se mostró emocionalmente afectado en corte. "Estoy tratando de mantener mi compostura y solo quiero que sepan que lo siento mucho y espero que me den una oportunidad para tratar de ayudar a otros", concluyó. "Creo que es la decisión de ustedes, que ustedes deben decidir a dónde voy, o si yo vivo o muero".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nikolas Cruz se declara culpable de masacre en escuela de Parkland y podría enfrentar la pena de muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.