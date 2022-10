El autor de la masacre de Parkland evita la pena de muerte ante la indignación de los padres de sus víctimas Un jurado en Florida condenó a a cadena perpetua a Nikolas Cruz, responsable de la masacre en la escuela secundaria de Parkland, FL, con lo que evita la pena de muerte que las familias de sus víctimas esperaban que se le impusiera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nikolas Cruz , que se había declarado culpable de la masacre de Parkland del sur de la Florida, fue condenado este jueves a cadena perpetua ante la sorpresa y las lágrimas de familiares de sus 17 víctimas, que esperaban la pena de muerte. Tras esta decisión del jurado, el joven de 24 años pasará el resto de su vida en la cárcel, sin la posibilidad de libertad condicional, como responsable del sangriento tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Doughlas High School, una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. De acuerdo al The New York Times, los 12 miembros del jurado no pudieron llegar a una decisión unánime en cuanto a la condena a muerte, lo que es un requisito para imponer la pena capital. En su deliberación aparentemente tuvieron en cuenta los factores mitigantes presentados por la defensa, como las circunstancias en las que creció el asesino y el hecho que su madre bebiera alcohol y consumiera cocaína durante el embarazo, lo que acabó afectando la salud mental de su hijo. Cruz no mostró ninguna emoción luego de que el jurado le salvara la vida y se mantuvo acompañado por sus abogados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nikolas Cruz Nikolas Cruz | Credit: AMY BETH BENNETT/POOL/AFP via Getty Images Por su parte, los familiares de las víctimas presentes en corte mostraron su inconformidad con el veredicto. "Este jurado le falló a nuestras familias hoy. Diecisiete familias no recibieron justicia", comentó Fred Guttenberg, quien perdió a su hija Jaime en la masacre. "El monstruo que los mató podrá vivir un día más. La sociedad realmente tiene que analizar y reexaminar quién es o qué es ser víctima", expresó Tony Montalto, cuya hija perdió la vida a manos de Cruz. "Estamos más que desilusionados con el resultado de hoy. Simplemente no lo entiendo", dijo Lori Alhadeff, cuya hija Alyssa también fue asesinada por Cruz. Nikolas Cruz Trial For Parkland Nikolas Cruz | Credit: Amy Beth Bennett-Pool/Getty Images El año pasado, Cruz se declaró culpable del asesinato de 14 estudiantes y tres empleados de la secundaria en febrero del 2018, cuando con 19 años entró armado con un fusil de asalto a la escuela de la que había sido expulsado y abrió fuego indiscriminadamente. "Estoy muy arrepentido de lo que hice y tengo que vivir con eso cada día. Si me dieran una segunda oportunidad, yo haría todo en mi poder para tratar de ayudar a otros", dijo en corte en aquel momento. "Sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto cada día. Me da pesadillas y a veces no puedo vivir conmigo mismo, pero trato de salir adelante porque sé que es lo que ustedes quisieran que yo hiciera".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El autor de la masacre de Parkland evita la pena de muerte ante la indignación de los padres de sus víctimas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.