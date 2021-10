Nieta se casa con el vestido de novia de su abuela guardado en una "bolsa vieja" desde 1961 Anne Cooke nunca imaginó que tantos años después su nieta Allie Livingwater luciría el mismo vestido con el que ella se casó en 1961, y que permanecía guardado dentro de una "bolsa vieja" en el sótano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Morning of the bride, the bride wears a dress, a wedding, a beautiful dress Credit: Getty Images Anne Cooke nunca imaginó que tantos años después su nieta Allie Livingwater usaría el mismo vestido con el que ella se casó en 1961 y que permanecía guardado dentro de una "bolsa vieja" en el sótano de su casa en Massachusetts. "Mi abuela no podía creer que tuviera el mismo tamaño que yo", dijo al diario Mercury Press la novia de 23 años. "Definitivamente creo que el vestido nos ha acercado aún más". El pasado 25 de septiembre, Livingwater se casó con su pareja, Timothy, de 27 años, en Turners Falls, Massachusetts. Ese día llevó el mismo vestido de novia que usó su abuela de 88 años cuando se unió en matrimonio con su abuelo. El vestido había permanecido durante 60 años en el sótano de la casa. "Lo guardó en una bolsa vieja porque no pensó que fuera nada 'especial'. Pero para mí, lo fue", dijo la nieta. Livingwater relató que el vestido solo llevó una rápida limpieza y que cuando se lo probó, le quedó "como un guante". La abuela "estaba llorando cuando me vio por primera vez en mi gran día", dijo Livingwater. "Fue un momento increíble que atesoraré por siempre". También contó que su padre, George Cooke, de 57 años, se emocionó. "Mi papá estaba supercontento porque su mamá había usado el vestido para casarse con su papá", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gesto de la joven tiene una gran carga sentimental, pues también es una especie de homenaje a su abuelo, quien estuvo casado con Cooke por 38 años y que murió antes de que ella naciera. "Tuvieron un matrimonio exitoso, largo y feliz", dijo Livingwater. "Así que sentí que el vestido allana el camino para mi matrimonio".

