Revelan causa de muerte de la nieta de Robert F. Kennedy Las autoridades confirman que Saoirse Kennedy Hill, nieta del senador Robert F. Kennedy, murió a causa de una sobredosis. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La muerte de Saoirse Kennedy Hill, nieta del senador Robert F. Kennedy, murió a causa de una sobredosis accidental, según People. El fiscal Michael O'Keefe informó en un comunicado que la joven de 22 años falleció a causa de una combinación letal de metadona aguda con etanol y otros medicamentos. El certificado de defunción oficial obtenido por varios medios de comunicación señala que la autopsia reveló la presencia de drogas, alcohol, medicamentos para la depresión y metadona -utilizada para tratar la adicción a los opioide - en el cuerpo de la fallecida. La chica fue encontrada sin vida el pasado 1 de agosto en la casa de su abuela Ethel Kennedy, parte del complejo residencial de la familia en Cape Cod, Massachusetts. Ya entonces se sospechó de que se trataba de una muerte por sobredosis, pero la confirmación no llegó hasta este viernes. Image zoom Facebook Durante sus servicios fúnebres, su tío Robert F. Kennedy Jr. recordó su última noche con vida, en la que no durmió por estar celebrando haber terminado la última asignación de la universidad. El tío aseguró que la joven vio el amanecer, cantó, bailó y nadó al atardecer antes de acostarse, y que ya en cama, pensaba en viaje a Los Ángeles que tenía planeado. "En vez [de eso] se despertó con Dios", agergó. Según People, la joven sufría de una persistente depresión, de la cual ya habló en el 2016 en un trabajo escolar. "La gente habla abiertamente del cáncer, ¿porque es tan difícil discutir los efectos de la depresión, [bipolaridad], ansiedad o la esquizofrenia?", escribió la joven en su ensayo. "Solo porque no se ven no significa que la persona que lo sufre no esté sufriendo". De acuerdo a reportes iniciales, los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio desde la casa ubicada en Hyannis Port el jueves 1 de agosto, y trasladaron a una persona al hospital local. Horas más tarde, la familia confirmó la muerte de la jovencita. "Nuestros corazones están destrozados por la trágica pérdida de nuestra adorada Saoirse. Su vida estaba llena de esperanza, promesas y amor", rezaba el comunicado. Advertisement

