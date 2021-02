Close

Le niegan la vacuna de COVID-19 a un inmigrante hispano en Texas y luego le ofrecen disculpas La clínica de salud de Texas Rio Grande Valley pidió disculpas a un hombre luego de que éste reclamara que a su papá de 61 años le habían negado la vacuna por no tener la ciudadanía. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La clínica University of Texas Health Rio Grande Valley se encuentra en el centro de una polémica luego de que el hijo de un inmigrante de 61 años acusara al centro de salud de negarle la vacuna de COVID-19 a su padre por no tener la ciudadanía estadounidense. Abraham Díaz contó que hacia fines del año pasado había hecho una cita para que vacunaran a su padre, quien es pre diabético. La cita quedó para el 20 de febrero pasado. "La persona que estaba ahí le preguntó [a mi papá] su nombre completo, su fecha de nacimiento y luego le pidió su número de seguridad social", explicó Díaz a la estación KHOU-11 en Río Gande, TX. "Él respondió: 'Yo no tengo número de seguridad social'". "Ellos le dijeron: 'Nosotros no podemos darle la vacuna. Esto es solo para ciudadanos de Estados Unidos que tengan número de seguridad social'", asegura Díaz. "Él estaba muy enojado y realmente molesto porque se la negaron simplemente por su condición migratoria". "No existe un requisito de ciudadanía para obtener la vacuna de COVID-19", dijo posteriormente Chris Van Deusen, Director de relaciones con la prensa del Departamento de Salud de Texas (DHSH, por sus siglas en inglés). "La razón de salud pública para eso es realmente sencilla: queremos que las personas que vivan y trabajen en Texas se vacunen. Esa es la mejor forma de reducir el contagio de la COVID-19 y de asegurarnos que todos estén protegidos". "UT Health RGV recibió una notificación de que el sábado [20 de febrero] no se siguieron los lineamientos más recientes del Estado de Texas que de que todos los pacientes elegibles, sin importar su lugar de residencia, les sea administrada la vacuna de COVID-19". "UT Health RGV le ofrece una disculpa a los pacientes que hayan resultado afectados el sábado en el centro de vacunación. Estamos hacienda el contacto con esos pacientes para conseguirles la fecha para su vacunación que más les convenga", finaliza el comunicado enviado a la mencionada estación texana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que más le importa a mi papa es que los indocumentados no sean rechazados [para recibir la vacuna]", exclamó por su parte Díaz ante lo ocurrido. "Que puedan conseguir la vacuna con el mismo derecho de todos aquellos que reúnen los requisitos y condiciones médicas necesarias". Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

