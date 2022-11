Mujer de 28 años asesinada tras rechazar los avances románticos de un colega que la acosaba Nicole Hammond, de 28 años, fue asesinada afuera de su trabajo en Minnesota tras rechazar repetidamente el acoso de su colega Jordan Carpenter, quien fue arrestado. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de 28 años fue asesinada afuera de su trabajo en Minnesota. Nicole Hammond, de 28 años, murió en el estacionamiento del lugar donde trabajaba tras ser recibir un disparo en el cuello. La tragedia ocurrió el 24 de octubre en St. Cloud. La joven había rechazado en repetidas ocasiones los avances románticos de un colega, Jordan Carpenter, quien se mostró molesto cuando ella no correspondió su interés en una relación amorosa, reporta el diario The New York Post. Carpenter, de 36 años —acusado del asesinato de Hammond— huyó de la escena pero fue arrestado tres horas después tras esconderse en una casa cerca de Sauk Rapids, informó la policía de St. Cloud. El sospechoso tenía una pistola y fue arrestado. La mujer le había mandado un mensaje de texto a su colega el día antes de ser asesinada, diciéndole que ella no quería que él la tocara o la manipulara. El mes antes de la tragedia, la joven había intentado repetidamente de parar el acoso de Carpenter. Nicole Hammond Nicole Hammond | Credit: Facebook/SavannahShawn Townley El acoso nunca fue reportado al empleador de ambos, aseguró el CEO de la empresa, Dubow Textile Inc., Rob Dubow al canal Fox 9. "Desafortunadamente no teníamos idea", lamentó Dubow. Carpenter no se ha declarado culpable del crimen, y dijo a las autoridades que él estaba caminando hacia el auto de Hammond cuando escuchó el disparo. El hombre le dijo a las autoridades que él huyó porque se sintió "traumatizado" después de ver el cadáver de la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Jordan Carpenter Michael Jordan Carpenter | Credit: Benton County Jail Según las autoridades, Carpenter no llamó a la policía ni intentó ayudarla. El caso sigue bajo investigación.

