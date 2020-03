Twitter elimina un tuit de Nicolás Maduro sobre el coronavirus. ¿Qué dijo? El presidente de Venezuela compartió una información cuestionable sobre la pandemia que azota al mundo By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Twitter eliminó un mensaje que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro publicó en esa red social sobre un supuesto antídoto contra la pandemia del coronavirus. El gigante de las comunicaciones eliminó uno de los tuits que el mandatario compartió describiendo estudios que habrían sido llevados a cabo por un científico venezolano en “donde se muestra el mapa de la estructura genética y antídoto” del COVID-19. "El destacado científico venezolano, Sirio Quintero, me hizo llegar 3 interesantes artículos sobre el coronavirus y me ha dado su permiso para compartirlos con el pueblo venezolano. Aquí se los dejo”, escribió Maduro el pasado domingo en la referida plataforma. Image zoom Photo by Carolina Cabral/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según informó CNN, Twitter tomó la medida de borrar la publicación porque consideró que violentaba las reglas de la compañía sobre la reproducción de publicaciones falsas o engañosas sobre la pandemia. En declaraciones ofrecidas a la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario condenó la decisión y dijo que no entendía las razones de la censura, alegando que sólo hizo recomendaciones basadas en medicina natural para fortalecer el sistema inmunológico. Las nuevas reglas de Twitter indican que “se exigirá a las personas que eliminen los tuits” que incluyan información sobre tratamientos que sean ineficaces, nieguen datos científicos sobre la pandemia, y hagan afirmaciones no verificadas científicamente que inciten “al pánico, malestar social o desorden a gran escala”. Hasta ahora no se ha desarrollado la vacuna contra ese mal y entre las medidas más eficaces para luchar contra la pandemia están lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; toser cubriéndose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable; evitar tocarse los ojos, nariz y boca y mantener una distancia de por lo menos 6 pies de otras personas, según indicaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Image zoom (Photo by THIBAULT SAVARY/AFP via Getty Images) Cerca de 35 compañías e instituciones académicas están compitiendo para crear una vacuna; al menos cuatro ya tienen fórmulas que han estado probando en animales, informó The Guardian. Advertisement

