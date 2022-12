Pareja que hacia labor humanitaria en Uganda acusados de torturar a su hijo adoptado Unos estadounidenses que hacían labor humanitaria en Uganda fueron arrestados y enfrentan cargos de abuso infantil por torturar a su hijo adoptado, de 10 años. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pareja de Carolina del Sur que se mudó a Uganda para realizar labor humanitaria podría enfrentar la pena de muerte. Nicholas y Mackenzie Spencer, ambos de 32 años, fueron acusados de torturar a su hijo adoptado, de 10 años. Una mujer que cuidaba al niño denunció los supuestos maltratos de la pareja. Los Spencer enfrentan cargos de tráfico infantil y de abuso a un menor. La pareja vivía y trabajaba en Kampala, Uganda, desde el 2017, y se mudaron ahí para realizar labor humanitaria. En el 2018, adoptaron a tres niños de un ministerio cristiano local. Según la policía, los Spencer supuestamente obligaban a su hijastro de 10 años a estar descalzo y desnudo todo el día y a ponerse en cuclillas, en una posición incómoda. Supuestamente también lo forzaban a dormir en una plataforma de madera, sin colchón o colcha. Una mujer que cuidaba al niño dijo al diario The Daily Monitor que los Spencer mantenían al niño encerrado en una pequeña habitación con paredes de losa y que tenían una cámara que lo monitoreaba todo el tiempo. "Creemos que la víctima sufrió actos de tortura más severos cuando no estaba frente a la cámara", dice un documento de la policía. La niñera dijo que quería dejar su trabajo pero sabía que si se iba sin denunciarlos, seguirían torturando al niño. La policía se involucró en el caso después de que los vecinos de la pareja expresaran su preocupación por el niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicholas Spencer and his wife, Mackenzie Leigh Mathias Spencer Nicholas Spencer y su esposa Mackenzie Leigh Mathias Spencer | Credit: REUTERS/Abubaker Lubowa/The Grosby Group La pareja fue arrestada el 9 de diciembre. En una página de GoFundMe que ella creó en el 2019 para ayudarla con sus gastos médicos por dolores en la espina dorsal y las coyunturas, Mackenzie Spencer dice que ella se mudó a África hace tres años con su esposo Nick para hacer labor humanitaria enfocada en la educación y en empoderar a las mujeres. También dice que son padres adoptivos de "tres niños increíbles". La pareja se declaró no culpable de los cargos en su contra. Si sospecha que algún niño es víctima de abuso, llame a la Línea Nacional en Contra del Abuso Infantil al 1-800-4-A-Child o 1-800-422-4453, o visite www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales y se habla español.

