Concurso de telerrealidad de música latina urbana de Netflix, La Firma, busca a la nueva estrella del género Netflix anunció el casting para su serie, La Firma, con la idea de encontrar a la nueva estrella de la música latina urbana a través de una competencia en vivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yandel y Rauw Alejandro Credit: Jason Koerner/Getty Images for Billboard; Arturo Holmes/Getty Images Netflix ha hecho historia en los mundos del streaming y el reggaeton al anunciar el casting de su próxima serie, La Firma. Similar a American Idol, la serie tiene como objetivo encontrar a la nueva estrella de la música latina urbana, con famosos artistas de reggaeton como jueces que elegirán y orientarán a los talentos a través de una competencia en vivo. El programa fue anunciado en la página de Instagram de Netflix Latinoamérica. Las estrellas de reggaetón Yandel, Lex, Tainy, Nicki Nicole y Rauw Alejandro anunciaron en español que están buscando a la próxima estrella de la música urbana para formar parte de La Firma. Según el video, es la primera vez que Netflix abre un casting en español y las posibles estrellas pueden enviar un video de casting en netflix-tebusca.com. La búsqueda se llevará a cabo en todo Estados Unidos, América Latina y España, y los finalistas competirán en Miami, FL. Para ser elegible, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o tener una visa válida, tener más de 18 años y no planear postularse para un cargo público el próximo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

