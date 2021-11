Netflix elimina el rol "hiriente y despectivo" de un ama de llaves latina, en una nueva comedia La actriz Ada Maris dijo que el papel de un ama de llaves latina llamada Carmen, en la serie Uncoupled, "ni siquiera era divertido", y así se lo dijo a Neil Patrick Harris y Darren Star en una carta abierta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ada Maris Ada Maris | Credit: (Photo by Dominik Bindl/Getty Images) Netflix ha eliminado un personaje de la próxima serie de Neil Patrick Harris, titulada Uncoupled luego de que una actriz lo consideró ofensivo cuando revisó el guion para hacer una audición para el papel. La plataforma de transmisión confirmó que el papel de un ama de llaves latina llamada Carmen se eliminó del guion después de que la actriz Ada Maris le escribiera una carta abierta sobre el personaje a Harris, de 48 años, y al cocreador del programa Darren Star, informó Variety. "Lamentamos que la Sra. Maris haya tenido una experiencia negativa y este personaje no aparecerá en la serie", dijo un portavoz de Netflix al medio. No está claro si la decisión se tomó en respuesta a la carta abierta de Maris. Los representantes de Netflix, Harris y Star no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la revista PEOPLE. Harris no figura como escritor en el programa, ni participó en el casting de Carmen. Neil Patrick Harris Neil Patrick Harris | Credit: (Photo by Santiago Felipe/Getty Images) Maris, de 64 años, cuyo agente le dio el guion del primer episodio, dijo que el papel "hiriente y despectivo" "ni siquiera era divertido". "Me sorprendió porque entré esperando algo muy diferente dada la forma en que están las cosas hoy en día y el progreso que hemos logrado", dijo a Variety. "Ustedes son hombres gays modernos. ¿Cómo les gustaría ver o interpretar un papel gay desactualizado y ofensivamente estereotipado?" agregó de Star, 60, refiriéndose a Harris, quien protagoniza y produce la serie. La actriz de la serie Nurses recordó al personaje hablando un inglés con mucho acento y siendo descrito como "casi histérico", además de ser caracterizado como servil a su jefe (Harris). Variety señaló que el papel ya podría haber levantado alertas antes de que se eliminara, ya que una versión posterior del guion supuestamente hizo que Carmen hablara gramaticalmente correctamente y su estado de ánimo cambió a "agitada". Maris dijo que se sintió obligada a escribir la carta abierta para recordar a los escritores y productores los peligros de los estereotipos y la importancia de la representación. "A veces la gente tiene que sentirse incómodda", dijo Maris. "Espero que reconsideren esto. Espero que reconozcan el daño que les hace a todos. Tanto a las personas que son latinas como a las que no lo son". El 25 de octubre, Uncoupled anunció una lista de cinco miembros secundarios del reparto, y el personaje de Carmen no estaba entre ellos. En reacción a la eliminación, Maris se preguntó por qué los productores no aprovecharon la oportunidad para hacerlo mejor, según Entertainment Weekly. "Si bien es gratificante saber que el personaje original ha sido eliminado del programa, ¿no sería aun mejor ver a un nuevo y maravilloso personaje latino tomar su lugar?" le dijo a Variety. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uncoupled está protagonizado por Harris como un exitoso hombre de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York, que de repente se encuentra soltero después de que su pareja de 17 años lo dejara abruptamente. El programa comenzó a filmarse a fines de octubre, en Nueva York.

