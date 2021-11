Influencer conocida como La reina de Brooklyn muere a los 38 años Nenobia Washington, una influencer conocida como La reina de Brooklyn, falleció a los 38 años por causas aún desconocidas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nenobia Washington Nenobia Washington | Credit: @govhookery Nenobia Washington, una influencer conocida como La reina de Brooklyn, falleció a los 38 años por causas aún desconocidas, según People. La portavoz de la policía de Nueva York Annette Shelton dijo a través de un comunicado que el sábado en la noche agentes de su departamento respondieron a una llamada alrededor de las 7:40 p.m. para presentarse en un edificio en el barrio de Hamilton Heights, Manhattan. Cuando llegaron, una mujer estaba inconsciente frente al inmueble. Enseguida los Servicios Médicos de Emergencia llegaron y la trasladaron al Hospital St. Luke, donde se certificó su fallecimiento. La mujer luego fue identificada como Nenobia Washington, y el comunicado dice que el médico forense determinará la causa de la muerte. Nenobia Washington Nenobia Washington | Credit: @govhookery Washington se volvió muy popular en redes sociales por sus divertidas publicaciones. La influencer se hizo viral por primera vez en 2015, después de que HotNewHitHop publicara un polémico video de Washington sobre JAY-Z, Hillary Clinton y los terroristas islamistas de ISIS. "Nenobia provocó risas y lágrimas", escribió David Jackson, padre de su hijo, en redes sociales. "Ella era amada por muchos, así que lo haremos lo mejor posible para ella". Jackson también emprendió una campaña en GoFundMe para costear los gastos del funeral de la influencer que se llevará a cabo en Brooklyn, y para ayudar a su hijo. Muchos seguidores de Washington han lamentado esta triste pérdida y han dejado mensajes de condolencia en las redes. "Descansa en paz Nenobia, también conocida como BKTIDALWAVE, también conocida como Reina de Brooklyn, todos la extrañaremos. Su espíritu divertido y brillante vivirá para siempre", dijo un seguidor en Twitter. "Amo tanto a esta mujer. Recuerdo compartir memes de ella constantemente en mi cuenta principal y desde allí me encargué de hacer una página de reacciones de memes de ella. Esta cuenta seguirá activa para apreciar los momentos de esta Reina, pero espero que su familia se mantenga fuerte", dijo otro fan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades siguen investigando la causa de muerte de la influencer.

