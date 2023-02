Niño de tres años está hospitalizado y en coma tras brutal golpiza Arrestan a Jasmine Salas, la madre de un niño de tres años que fue golpeado por su padrastro, según las autoridades en Texas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jasmine Salas, quien vive en Houston, fue arrestada después de que su hijo Nehemiah Torres, de 3 años, fuera hospitalizado tras recibir una brutal golpiza. El niño está en coma después de ser golpeado por el novio de su madre, según las autoridades. No se ha revelado aún la identidad o el paradero del presunto agresor. La madre del niño permitió que su pareja abusara físicamente del menor varias veces. Los médicos dan pocas esperanzas de que sobreviva. Según reportes, el niño sufrió quemaduras en el cráneo, costillas fracturadas, sangrado en los ojos, laceración del hígado, moretones, y golpes que dañaron sus pulmones. El pequeño está en coma desde el pasado 27 de enero por las graves lesiones que sufrió, reporta Noticias Univision. La mujer tiene una fianza de $150,000 y se le prohibió acercarse a sus hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police Credit: Getty Images La madre fue acusada de ser testigo del abuso de su novio a su hijo y no hacer nada para detenerlo o denunciarlo, dejando al niño bajo el cuidado de su agresor. La mujer es madre de otro niño de 5 años que ahora está bajo custodia de servicios de protección infantil.

