Esto reveló el certificado de muerte de Naya Rivera. Los detalles de su entierro Esto es lo que el certificado de muerte de la actriz Naya Rivera reveló sobre su trágico accidente. La actriz fue enterrada en California. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Naya Rivera fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Los Angeles el 24 de julio, reveló su certificado de muerte obtenido por PEOPLE. El documento confirma que Rivera murió ahogada y que su muerte fue rápida, cuestión de minutos. También revela que no tenía ninguna otra condición médica antes de morir. El cadáver de la estrella de Glee fue encontrado el 13 de julio, cinco días después de su desaparición en el lago Pirru, donde rentó un bote para pasear con su hijo Josey Dorsey, de 4 años, quien fue encontrado con vida solo en la embarcación. Image zoom (Imeh Akpanudosen/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los resultados de su autopsia fueron revelados el 14 de julio, confirmado que su muerte había sido accidental y que se había ahogado. Su exesposo, el actor Ryan Dorsey, publicó un mensaje en sus redes sociales recordando a la madre de su hijo Josey. "Esto es tan injusto, no hay suficientes palabras para expresar el hueco que dejas en los corazones de todos", expresó en Twitter. "No puedo creer que así es la vida ahora. No sé si podré llegar a creerlo."

