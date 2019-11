Nathaniel Berhow: Detalles del tirador de la escuela en Santa Clarita Mientras que un vecino asegura creer que el joven tenía problemas mentales desde que su padre falleciera hace dos años, otros aseguran que parece impensable que pudiera llevar a cabo tales acciones. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El caos reinó esta mañana en el área de Santa Clarita, California. Ahí se encuentra el Saugus High School, a poco más de una hora de la ciudad de Los Ángeles, un área residencial y de las más seguras de todo el estado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nathaniel Berhow cumplió hoy dieciséis años y necesitó apenas dieciséis segundos para crear una tragedia. Al llegar a la escuela, aproximadamente veinte minutos antes de comenzar las clases, sacó un arma semiautomática de su bolsillo, mató a dos compañeros, una muchacha de su misma edad y un muchacho de catorce, hirió a otros tres y se pegó un tiro en la cabeza para tratar de matarse, pero no lo consiguió. A continuación, se desató el caos. La policía tardó en llegar dos minutos desde la primera llamada, pero tres agentes fuera de servicio que estaban en el área oyeron los disparos y acudieron al lugar de la tragedia en cuestión de segundos. Se desconocen todavía los motivos que llevaron a Nathaniel Berhow a cometer tal atrocidad y actualmente se encuentra ingresado en un hospital en estado grave. Uno de sus vecinos que habló con los canales locales comentó que sospechaba que el joven tenía problemas mentales desde un par de años cuando falleció su padre. Otros jóvenes del vecindario le describieron como alguien normal, de quien jamás se imaginarían que pudiera cometer un acto así. Según las autoridades, se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas. Se interrogó a la familia y se registró su domicilio. Después del tiroteo, no se sabe si un amigo del asaltante o un hacker, cambió la línea de su bio de instagram: “Saugus, pásenla bien mañana en la escuela”, en lo que se supone una broma macabra. Todas las escuelas del distrito permanecerán cerradas mañana, viernes 15. Los mensajes recuperados de los tensos momentos vividos esta mañana rompen el corazón. En el post de arriba puede leerse un intercambio de textos entre un alumno y su mamá en el celular: “Hey mamá, no sé que esté pasando en la escuela pero sólo quiero decirte que te amo y te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí… Te quiero mucho”. A lo que la mamá contestó: “Te quiero. Mantente a salvo. ¿Está Ayla contigo?” “No sé. Estamos amontonados en la biblioteca de música”, contestó momentos después. “Creo que ya estamos a salvo, parece que ahora nos va a sacar la policía”. El presidente Donald Trump escribió un tweet en el que envíaba sus condolencias a la familia y amigos de las víctimas y les deseaba una rápida recuperación a los heridos. Advertisement EDIT POST

