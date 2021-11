NASA publica novela gráfica digital en español de astronauta afrolatina que hace historia al explorar la luna La NASA publicó la traducción al español de la novela gráfica digital Primera mujer: la promesa de la NASA para la humanidad. Esta cuenta la historia de Callie Rodríguez, una afrolatina que supera múltiples obstáculos y se convierte en la primera mujer astronauta en explorar la Luna. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La NASA publicó la traducción al español de la novela gráfica digital First Woman, NASA's Promise For Humanity. Titulada Primera mujer: la promesa de la NASA para la humanidad, esta cuenta la historia de Callie Rodríguez, una astronauta afrolatina que supera múltiples obstáculos en su vida y se convierte en la primera mujer en explorar la Luna. Si bien la historia de Callie es ficticia, la NASA espera que inspire a una nueva generación de exploradores del cosmos. "La historia de Callie captura como la pasión, la dedicación y la perseverancia nos permiten convertir nuestros sueños en realidad", dijo la administradora adjunta de la NASA Pam Melroy en un comunicado. "Callie, al igual que yo, desarrolló sus habilidades, aprovechó oportunidades para aprender y superó desafíos para convertirse en astronauta de la NASA. Su diversidad se refleja en nuestro propio cuerpo de astronautas hoy en día; es importante que podamos vernos a nosotros mismos como los exploradores entre las estrellas". "La primera mujer" se puede descargar y leer aquí. La primera mujer novela - NASA Credit: NASA La historia ilustrada, de 40 páginas, habla sobre las tecnologías de la NASA para viajar a la Luna, alunizar y explorarla. Al traducir la historia de Callie al español la NASA reafirma su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. La agencia está expandiendo sus comunicaciones en español para tener mayor alcance y llegar a la población hispana en los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La NASA se está preparando para llevar a la primera mujer y a la primera persona de color a la Luna con nuestro sólido programa Artemis", dijo Rashahra Lambert, asesora sénior de participación en la NASA. "La novela gráfica La primera mujer es una manera de lograr que la Generación Artemis sueñe a lo grande, y dé respuesta a la promesa de la NASA de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en la Luna. Al destacar a una afrolatina y gracias a la traducción de la novela gráfica al español, podemos expandir nuestro alcance a la comunidad hispana, la segunda comunidad étnica más grande, y también la segunda de más rápido crecimiento en el país. No es por casualidad que apodamos esta novela gráfica La primera mujer: la promesa de la NASA para toda la humanidad". Sin duda Callie motivará a muchas niñas que vienen de comunidades minoritarias a soñar en grande, a saber que no hay límites y que pueden alcanzar las estrellas. "Elaboramos esta novela gráfica para compartir el trabajo de la NASA de una manera emocionante", dijo Derek Wang, director de comunicaciones de la Dirección de Misión de Tecnología Espacial en la sede de la agencia en Washington. "Nos propusimos hacer que el contenido fuera atractivo y accesible. Desde fanáticos del espacio de todas las edades hasta educadores dedicados que buscan nuevas formas de entusiasmar a los estudiantes con STEM, esperamos que haya algo para que todos disfruten".

