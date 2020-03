Alimentos que te pueden ayudar a subir tus defensas en estos tiempos de coronavirus By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images El jengibre, el ajo y el tomillo son algunos de los alimentos que ayudan a estimular el sistema inmunológico, algo muy necesario en estos días. Empezar galería Naranjas Image zoom Getty Images Una de las mejores medicinas naturales cuando tenemos síntomas de catarro son las naranjas, una excelente fuente de vitamina C. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Tomillo Image zoom Getty Images Esta hierba tiene valiosas propiedades antisépticas. 2 de 10 Applications Ver Todo Jengibre Image zoom Ayuda a combatir los virus y a bajar la temperatura corporal, algo muy útil para hacerle frente a una gripe. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Miel Image zoom Getty Images Este néctar es un antibiótico, aumenta las defensas y puede reemplazar el azúcar. 4 de 10 Applications Ver Todo Espinaca Image zoom Getty Images Las plantas de hojas verdes como esta contienen vitamina A, esencial para proteger el revestimiento de los pulmones, la garganta y el tracto digestivo y urinario, evitando que se contraigan infecciones. 5 de 10 Applications Ver Todo Cebolla Image zoom Getty Images Ayuda a combatir enfermedades e infecciones respiratorias como la faringitis y laringitis. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Canela Image zoom Getty Images La canela ayuda a prevenir infecciones y promueve la buena circulación; es recomendable como remedio casero para combatir la sinusitis. 7 de 10 Applications Ver Todo Agua Image zoom Getty Images Beber líquidos como el agua es imprescindible para prevenir o combatir enfermedades y mantener el cuerpo hidratado. 8 de 10 Applications Ver Todo Yogur Image zoom Este beneficioso alimento contiene cultivos activos; sus bacterias ayudan al intestino y evitan la invasión de microorganismos dañinos. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Ajo Image zoom Getty Images Esta planta es un antibiótico natural si se consume cruda. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View All 1 of 10 Naranjas 2 of 10 Tomillo 3 of 10 Jengibre 4 of 10 Miel 5 of 10 Espinaca 6 of 10 Cebolla 7 of 10 Canela 8 of 10 Agua 9 of 10 Yogur 10 of 10 Ajo

Close View image Alimentos que te pueden ayudar a subir tus defensas en estos tiempos de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.