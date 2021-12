Nadadora transgénero de la Universidad de Pensilvania impone varios récords esta temporada Antes de su transición, Lia Thomas compitió durante dos temporadas en Penn, en el equipo masculino. Las reglas de la NCAA exigen al menos un año de tratamiento de supresión de testosterona para competir como mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lia Thomas set a pool and meet record in the 500 free Lia Thomas set a pool and meet record in the 500 free | Credit: Twitter/ @PennSwimDive Una nadadora transgénero de 22 años de la Universidad de Pensilvania continuó su dominante actuación esta temporada, batiendo numerosos récords en competencias durante un evento de tres días en Ohio, el pasado fin de semana. Lia Thomas superó sus propios récords en las preliminares y finales de 500 metros estilo libre, en el Zippy Invitational en la Universidad de Akron, según los resultados publicados por la escuela. En la final, Thomas anotó un tiempo ganador de 4:34.06, lo suficientemente bueno para un nuevo récord de la Ivy League. La nadadora continuó batiendo récords el sábado con una victoria de casi 7 segundos en los 200 metros estilo libre con un tiempo de 1:41.93, lo que representa el final más rápido del país, dijo la escuela. Durante el fin de semana, Thomas también estableció un nuevo récord de programa, encuentro y grupo en los 1650 metros estilo libre. Terminó esa carrera en 15:59.71, más de 38 segundos por delante de la segunda finalista, su compañera de equipo Anna Kalandadze. Antes de su transición, Thomas compitió durante dos temporadas completas en Penn como miembro del equipo masculino. Las reglas de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA por sus siglas en inglés) exigen al menos un año de tratamiento de supresión de testosterona para ser elegible para competir como mujer. Lia Thomas Lia Thomas | Credit: pennathletics.com "(La natación) es una gran parte de mi vida y de lo que soy. He sido nadador desde que tenía 5 años ", dijo Thomas a Penn Today en junio pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ser transgénero no ha afectado mi capacidad para practicar este deporte y poder continuar [nadando] es muy gratificante".

