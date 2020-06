¡Nació el bebé del médico chino fallecido, castigado por dar la alarma del coronavirus! “Esposo, ¿nos estás viendo desde el cielo? El último regalo que me diste ya ha nacido”, escribió su viuda en las redes después de dar a luz al bebé que esperaban... Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El doctor chino Li Wenliang, quien falleció a causa de la COVID-19 después de tratar de dar la alarma a finales del año pasado de la peligrosidad del nuevo coronavirus, acaba de tener un hijo. Su esposa, Fu Xuejie dio a luz al segundo hijo de la pareja el pasado viernes y compartió la buena nueva a través del célebre WeChat chino, según publicó la anglosajona People, de acuerdo con NPR. Image zoom “Esposo, ¿nos estás viendo desde el cielo? El último regalo que me diste ya ha nacido”, escribió su viuda en las redes después de dar a luz al bebé que esperaban, en un mensaje que nos rompió el corazón. “Cuidaré muy bien de él”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el South China Morning Post, el bebé vio la luz por primera vez en Wuhan, el mismo lugar donde se originó la pandemia que ahora asola al mundo y donde su papá fue el primero en advertir de la gravedad de este nuevo coronavirus a sus compatriotas, solo para ser silenciado por el gobierno. Después de hacer sonar la alarma, las autoridades le arrestaron por “propagar rumores” y puesto en libertad dos días después porque el médico de 34 años, casado con un hijo y otro en camino, aceptó la condición de decir que sus declaraciones no fueron verdaderas. Tres semanas después, él mismo caería enfermo por culpa de la terrible enfermedad y falleció. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

