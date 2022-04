Nace bebé en una estación de metro mexicano Una mañana inusitada resultó para algunos usuarios del metro en la Ciudad de México, quienes fueron testigos del nacimiento de una nenita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mañana de este jueves 31 de marzo de 2022, los usuarios de la estación de metro Tasqueña, ubicado en la Ciudad de México, quedaron sorprendidos luego de que una mujer diera a luz a un bebé. De acuerdo con los primeros reportes de los medios de comunicación locales, la madre tiene 19 años y trajo al mundo a una bebita que nació dentro del cubículo del Inspector Jefe de Estación. Fueron las autoridades de el Transporte Colectivo Metro, los encargados de dar a conocer esta información. "Nace una niña en la estación Tasqueña, esta mañana. Personal de seguridad del Metro coordinó el apoyo para una usuaria en etapa de embarazo que dio a luz en las instalaciones. La mamá y la recién nacida fueron estabilizadas y trasladadas al hospital para recibir atención médica", informaron en su cuenta de Twitter. Acompañaron el mensaje con una imagen algunas imágenes alusivas a este suceso. Según informó personal de Seguridad Institucional del Metro, la señora; quien tenía 36 semanas de embarazo, manifestó sentir contracciones y fue llevada al mencionado cubículo. Además, se solicitó el apoyo de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para darle los primeros auxilios y, tras el parto, subirla, junto a su nena, a una ambulancia y trasladarlas al hospital para recibir la atención médica correspondientes. Metro Credit: MetroCDMX Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Internautas, además de enviar sus felicitaciones, pidieron que la institución le conceda pasaje gratis de por vida. "Ojalá y esa niña tenga pase de por vida como usuaria del Metro. Nacer en el metro no cualquiera. Muchas felicidades a la mamá", mencionó una internauta. "Felicidades. Ya de por vida entrada gratis a ambas al metro"; "¡Felicidades¡ ¡Qué bueno que están bien ambas y agradecimiento al personal que las apoyó!", y "¡Esa niña está acreditada para su pase de por vida en el metro!", fueron otros comentarios.

