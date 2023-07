Esta es la importante labor de Myriam Álvarez Tras perder a su amada mascota, Myriam Álvarez inició una importante trabajo para ayudar a los animalitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myriam Álvarez Credit: Cortesía: Myriam Alvarez Es bien sabido que muchos animalitos son abandonados a su suerte en las calles; incluso, a últimas fechas, se han dado casos lamentables de agresiones contra ellos perpetradas por personas que tienen poca o nula relación con dichas especies. Ante ello, Myriam Álvarez decidió convertir su amor por los perros en una iniciativa que pudiera ayudar a protegerlos y rescatarlos en México, llamada Goliath Pastor, Pon un perro en tu vida, en honor a su propia mascota. ¿Desde cuándo te dedicas ayudar a los animales y por qué lo haces? En forma desde hace 16 años años pero desde muy niña quise hacerlo aunque no me dejaban tener perros o gatos. Empieza por el amor y luego por conocer las grandes carencias que tienen los seres mas maravillosos. ¿Cuál fue el detonante que te hizo tomar la decisión? Perder por unos días a Goliath el perro jefe de esta gran locura y en su búsqueda encontrar otro antiguo pastor inglés en muy malas condiciones al cual le busque ayuda y supe que los perros y gatos se deben esterilizar siempre. ¿Cuánta gente trabaja en tu organización? No trabajan, son personas de buen corazón que tienen la misma convicción de ayudar a proteger a los menos afortunados. Los más cercanos son ocho pero mucha gente cree en esto y nos ayuda donando. ¿Crees que en realidad en México hay más consciencia del maltrato animal? Desde hace 16 años que empecé a rescatar hemos tenido un mayor número de animales esterilizados en las campañas que organizamos cada mes pero el abandono se incrementa sobre todo en familias de bajos recursos que no pueden esterilizar gratuitamente o a bajo costo y dejan que sus animales salgan, en primer lugar, a buscar alimento; en segundo, a pasear porque según ellos es su naturaleza y, finalmente, no hay campañas gratuitas masivas de esterilización. Goliath Pastor Credit: Cprtesía: Goliath Pastor, Pon un perro en tu vida SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es exactamente lo que tu organización realiza? Rescate y adopción de animales pero desde hace año y medio nos enfocamos a hacer un "TNR" por las siglas en inglés (Trap, Neuter, Return) a perros en situación de calle, se alimentan dos veces al día y siempre buscamos esterilizar a los que llegan y podemos atrapar. Goliath Pastor Credit: Cprtesía: Goliath Pastor, Pon un perro en tu vida ¿Cómo ayudar y cómo aportar a tu organización? En especie todas las croquetas que puedan llegar son bienvenidas, tenemos un programa semanal de donación por transferencia y con eso se compran seis costales a la semana para alimentar al menos 130 perros, también apadrinar una esterilización a bajo costo $450.00 los animales operados se atrapan, operan, resguardan unos días y con la más grande pena se vuelven a soltar. No contamos con albergue. Goliath Pastor Credit: Cprtesía: Goliath Pastor, Pon un perro en tu vida ¿Es a lo único que te dedicas? Soy estilista canino y ofrezco pensión a perros y gatos de los cuales sus tutores salen por unos días siempre ofreciendo los mejores cuidados y seguridad para sus "hospedados". "No piensen que llevarlo a un albergue es ayuda, hay refugios con más de 800 perros", Myriam Álvarez ¿Qué es lo que más pedirías a la gente que leerá este artículo? Que al tratar de ayudar un animal en situación de calle no piensen que llevarlo a un albergue es ayuda, hay refugios con más de 800 perros que cada día pueden pelear por una croqueta, que esterilicen a cualquier hembra gestante, perras o gatas. Ya no hay lugar para todos. Myriam Álvarez espera poder ayudar a muchos perros con esta asociación; de momento, se "han esterilizado al rededor de 7,000 perros en general y 151 de la zona en la que está enfocada ahora, les ha bautizado los Chamiz, cada perrita si hubiera tenido al menos una camada de 7 eso significaría 1057 perros más que estarían andando en las calles o sufriendo diversas situaciones. El impacto también se muestra operando perros machos pues ellos pueden cruzarse con varias hembras en celo tantas veces como se le permita". Para mayor información puedes ir directamente a este link: https://twitter.com/Goliathpastor/status/1674068643687157760

