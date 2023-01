Liberado por ser menor de edad agresor de Mya Saldaña, mexicana de 17 años apuñalada 47 veces Causa indignación el caso de Mya Saldaña, una mexicana de 17 años que fue apuñalada 47 veces por su exnovio por un ataque de celos. El agresor fue dejado en libertad por ser menor de edad. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mya Saldaña, una estudiante mexicana de 17 años, fue apuñalada 47 veces por su exnovio. La joven sobrevivió el brutal ataque, que según ella fue por celos de su expareja. El agresor, identificado como Erick D, ha sido dejado en libertad por ser un menor de edad. Después de atacarla repetidamente con una navaja, Erick D dejó a Mya abandonada en un terreno apartado, según reportes, donde la joven fue rescatada y llevada al hospital por alguien que la encontró ensangrentada en el suelo. Según reportes, Erick D fue liberado —y tras asistir una audiencia en Camargo en enero— fue exonerado por tener 17 años y ser menor de edad. El agresor podrá seguir haciendo una vida normal fuera de la cárcel, lo cual ha causado gran indignación. La familia de Mya exige que Erick sea encontrado culpable de intento de feminicidio, ya que aseguran que su intención era matarla. Los cargos para el agresor —que tiene una orden de restricción que le prohibe acercarse a Mya— fueron por lesiones y violencia doméstica. Mya habló con Primer Impacto (Univision) sobre el ataque que sobrevivió. "Me buscaba los ojos pero yo metía las manos", contó sobre la navaja con la que su exnovio la hirió repetidamente. "La traían desnuda y completamente bañada en sangre", dijo su madre de cómo Mya fue llevada al hospital por un desconocido que salvó su vida. La madre de Mya le pidió a la madre de Erick D que entregara a su hijo a las autoridades, pero no lo han hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mya Saldana Credit: Facebook/Mya Saldana La joven —que sueña con triunfar como modelo y vive en Chihuahua— publicó fotos mostrando las lesiones a su cuerpo que casi le cuestan la vida. La adolescente fue operada para poder comer y respirar, ya que una de las puñaladas le perforó el pulmón y otra la tráquea. En octubre, tras sobrevivir el ataque, Mya expresó en sus redes sociales: "Tú que estás leyendo esto, si estás pasando por algún tipo de violencia, platícalo, háblalo, pide ayuda, no te quedes callada para que no sufran lo mismo que yo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Liberado por ser menor de edad agresor de Mya Saldaña, mexicana de 17 años apuñalada 47 veces

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.