La trágica muerte de un conocido músico y su esposa en un desierto de California Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en el desierto Mojave el pasado fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los amigos y familiares de Larry Petree y su esposa Betty tienen una larga lista de preguntas sobre las últimas horas de la pareja, luego de que los cuerpos fueran encontrados en el desierto de California. De acuerdo a las autoridades, el querido músico perdió la vida junto a su mujer el fin de semana pasado cuando su auto se detuvo en un camino no asfaltado en medio del desierto, reportó People. El sheriff del condado de Kern informó que el cuerpo de Larry fue encontrado dentro del auto en el asiento del conductor, mientras que su esposa estaba recostado sobre una de las llantas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Petree y su esposa Betty Credit: Facebook Aparentemente, el auto se quedó sin gasolina, mientras la pareja intentaba cruzar el desierto, según un canal local de NBC. Por el momento, las autoridades no sospechan de una mano criminal en el fallecimiento de la querida pareja. Pero amigos y familiares tienen aún dudas sobre lo que les sucedió. "¿Qué hacían allá?", preguntó Laurie Sanders, prima de Larry, según el diario The Californian. "No viajan así de lejos de su casa". De acuerdo a Kim Hays, una amiga cercana de Larry, el músico era un hombre puntual, pero últimamente parecía desorientado y confundido. Varios músicos con los que el fallecido guitarrista colaboró a lo largo de los años, como el grupo The Soda Crackers, lamentaron su inesperada muerte. "Larry siempre tenía una sonrisa y palabras amables", comentó la cantante Jennifer Keel. "[Su muerte] me tomó por sorpresa".

