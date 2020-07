Se suicida sospechoso en desaparición de la teniente Vanessa Guillén: hay una mujer detenida El arresto se produce un días después de que fueran encontrados restos humanos cerca de el río León, en el condado de Bell, Texas. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El caso de Vanessa Guillén, la teniente estacionada en Fort Hood, Texas cuya desaparición en abril pasado despertó una búsqueda por cielo mar y tierra, ha cobrado un nuevo giro. Este miércoles, en conferencia de prensa, la abogada que representa a su familia informó que creen que la teniente ha fallecido, luego de que el martes se descubrieran restos humanos en el río León, ubicado en el condado de Bell. Según se dijo, se sospecha que dichos restos pertenecen a la mexicoamericana de 20 años. Tanto la policía de Killen, como el comando de investigaciones criminales de la Armada Estadounidense, informaron por medio de un comunicado obtenido por People que uno de los sospechosos de su desaparición -un soldado activo en el ejército- se había suicidado cuando la policía lo cercó. "Agentes especiales intentaban localizar al sargento de bajo rango perteneciente a Fort Hood que huyó de su puesto ayer por la tarde", señaló la Armada por medio de dicho documento. "Mientras que las fuerzas del orden intentaban hacer contacto con el sospechoso, alegadamente el sospechoso sacó una arma y se quitó la vida". La identidad de dicha personas, se afirma, no será revelada hasta que haya sido reportada su muerte a sus familiares cercanos. La segunda sospechosa, una "mujer separada de un antiguo soldado de Fort Hood", también fue detenida a raíz de la investigación, se señaló. Dicha persona, cuya identidad tampoco ha sido revelada, se encuentra recluida en la cárcel del condado de Bell bajo cargos aún no revelados. Vanessa Guillén desapareció el 22 de abril pasado luego de ser vista por última vez en el estacionamiento de las oficinas centrales de Fort Hood. Image zoom Facebook/Find Vanessa Guillen Las llaves de su auto, de su cuartel, su tarjeta de identificación y su cartera fueron descubiertos posteriormente en la armería donde había estado laborando antes de desaparecer. Image zoom La actriz mexicana Salma Hayek se sumó a los esfuerzos en redes para localizar a la señorita de 20 años SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento el servicio médico forense realiza la autopsia de rigor, mientras que los Rangers de Texas realizan más investigaciones en la zona donde fueron encontrados los restos, según informó ABC-13, en Houston. Aún así, la familia de Vanessa no piensa quedarse callada, pues según explicó este miércoles Natalie Khawam, la abogada que los representa, pues no está contentos con la manera en que el Ejército ha manejado el caso. “Hay muchas mentiras en este caso de Fort Hood, ellos (los militares) están encubriendo algo y por eso es que creo que la única manera de saber la verdad es que haya una investigación del Congreso”, exclamó en su momento Khawam, quien durante la conferencia de prensa lamentó lo ocurrido. "Perdimos una vida. Perdimos a una hermosa soldado. Ya es suficiente".

