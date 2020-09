Muere joven de 21 años tras caer del columpio más alto del mundo: estaban revisando el equipo Jacob David Kaminsky falleció cuando realizaba una inspección en el StarFlyer, una atracción ubicada en el parque ICON, en Orlando. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven de 21 años murió este lunes al caer de StarFlyer, una atracción en un parque de diversiones de Orlando, Fl, que es considerada como el columpio más alto del mundo. El dramático suceso ocurrió mientras se realizaba una inspección del equipo. Según múltiples fuentes, la víctima, identificada como Jacob David Kaminsky, escaló la torre de donde se suspendía el columpio -y que mide 450 pies de altura- cuando se precipitó hacia el suelo. Su muerte fue confirmada por autoridades del condado de Orange, según informa WFTV-9, en Florida. El incidente ocurrió hacia las 7:45 a.m. en las instalaciones de ICON Park, ubicado en la avenida International Drive. Un empleado del parque contó que él estuvo trabajando con Kaminsky esa mañana y que ya casi habían completado su inspección cuando ocurrió el accidente, según informa ClickOrlando.com. Dicho trabajador se encontraba unos 10 o 15 pies arriba de donde se encontraba la víctima cuando escuchó un ruido muy fuerte, bajó la mirada y pudo ver cómo su compañero golpeaba un travesaño y luego continuaba su caída. "Él asegura que Jacob se aseguró de que el arnés que llevaba estuviera asegurado antes de iniciar su descenso", informaron autoridades, asegurando que el testigo de los hechos hizo hincapié en que su fallecido compañero fue "muy riguroso" e insistió en ser sujetado correctamente antes de bajar. Image zoom Orlando Star Flyer Robert Michaud/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos cooperando y trabajando en todas las averiguaciones, incluyendo [la de la] oficina del alguacil del condado de Orange y nuestras instalaciones permanecerán cerradas hasta que todo se haya completado", expresó por su parte John Stine, portavoz de dicha empresa. "Nuestros corazones y nuestras plegarias van para los miembros de la familia de nuestro compañero", se dijo también en la cuenta de Instagram de ICON. Las averiguaciones continúan.

Close Share options

Close View image Muere joven de 21 años tras caer del columpio más alto del mundo: estaban revisando el equipo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.