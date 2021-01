Close

Una plataforma en que mujeres venden fotos desnudas rompe récords por la crisis La plataforma para adultos OnlyFans en la que mujeres venden fotos desnudas ha experimentado un boom durante la crisis causada por la pandemia. "Gano cuatro veces más que mi ingreso anual como maestra", dice una de las usuarias. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se suele decir que en tiempos desesperados, medidas desesperadas. Eso es lo que ha hecho un número creciente de mujeres que afrontan dificultades económicas a causa de la pandemia y han encontrado un alivio financiero en una plataforma digital que les permite vender sus fotos más sexy La plataforma social OnlyFans, que permite la venta de imágenes explícitas sin restricciones ha experimentado un boomm durante la pandemia, con nuevos miembros que esperan ganarse la vida posando para la cámara y ofreciendo sus reveladoras fotografías al mejor postor, asegura el diario The New York Times. El alza de usuarias también ha hecho aumentar la competencia, por lo que incrementar la cuenta de banco vendiendo fotos ya no es tan fácil. No obstante, las "modelos" están dispuestas a tomar el riesgo y embarcarse en esta nueva aventura. "Gano cuatro veces más que mi ingreso anual como maestra", comentó Courtney Tilla, una educadora de Arizona de 33 años y usuaria de OnlyFans, al diario New York Post. "He estado ganando aún más dinero durante la pandemia porque la gente está encerrada en casa queriendo disfrutar más de mi contenido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram Posar desnuda o en lencería provocadora para sus más de 200,000 admiradores en la plataforma solo tiene para esta exmaestra de niños con necesidades especiales, esposa y una dedicada madre de cuatro hijos el objetivo de solventar las necesidades económicas de su familia. "Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos. OnlyFans me da la libertad financiera. Puedo proveer todo lo que mi familia necesita", aseguró Tilla. Para Savannah Benavidez, de 23 años, la situación es similar. La joven madre de una pequeña de 2 años, recurrió a la aplicación luego de verse forzada a abandonar su trabajo en la administración de una consulta médica el pasado junio, señaló el Times. Un mes más tarde empezó a vender sus fotografías, lo que le ha permitido ganar en seis meses más de $64,000, con los que ha pagado no solo sus gastos, sino que ha ayudado a familiares y amigos. "Es más dinero de lo que había ganado en cualquier trabajo", comentó Benavidez al diario. "Tengo más dinero de lo que podía imaginar". Image zoom Credit: Dia Dipasupil/Getty Images No ha todo el mundo le ha ido igual de bien. Lexi Eixenberger, una mesera y estudiante de odontología de 22 años, recurrió a la plataforma luego de verse obligada a dejar sus estudios por no poder cubrir su costo y tras haber perdido varios trabajos durante la pandemia, resaltó el Times. Desde que creó su perfil en octubre solo ha ganado $500. De acuerdo al rotativo, la plataforma para adultos cuenta con más de 90 millones de usuarios y más de un millón de creadores de contenido, casi 10 veces más de los 120,000 que tenía en 2019. Entre quienes contribuyen contenido se encuentra modelos, estrellas porno y celebridades como la rapera dominicana Cardi B.

Una plataforma en que mujeres venden fotos desnudas rompe récords por la crisis

