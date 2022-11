Permiten excluir a mujeres transgénero del certamen Miss United States of America Un tribunal federal de San Francisco dictaminó que el concurso no deberá ser obligado a incluir a las participantes que no nacieron mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un juez de la corte de apelaciones federal en San Francisco dictaminó que la empresa que realiza el certamen de Miss United States of America tiene el derecho bajo la primera enmienda de la Constitución de elegir a los participantes, reportó People. De acuerdo al juez Lawrence VanDyke, la empresa Miss United States of America LLC no puede ser obligado a incluir a las mujeres transgénero en su lista, por lo que puede excluir legalmente a las participantes que no nacieron bajo el género femenino. "Miss United States of America expresa su mensaje, en parte, a través de quien elige como participantes y la Primera Enmienda le da ese derecho", expresó el juez durante el dictamen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN FOX's "2018 MISS USA" MISS USA 2018 | Credit: FOX Image Collection via Getty Images El fallo fue aplaudido por la representante del concurso Christiana Kiefer, abogada superior de la Alianza Defensora de la Libertad ADF. "Ignorando la realidad que los hombres y las mujeres son diferentes, daña a las mujeres y sus oportunidades de competir, sobresalir y ganar – desde atletas femeninas en sus propios deportes hasta las mujeres compitiendo en concursos de belleza en un escenario nacional", declaró Kiefer a People. Este fallo es en respuesta a la demanda interpuesta por Anita Green, de Oregón, quien aseguró que fue discriminada cuando su solicitud para participar en el concurso de belleza fue rechazada, alegando que no era elegible para competir debido a que era una mujer transgénero. Pero el panel de jueces de la corte de apelaciones estuvo de acuerdo con la empresa que realiza el concurso. "El certamen no podría comunicar 'la celebración de las mujeres biológicas', si fuera obligado a permitir que Green participase", declaró el juez este miércoles.

