Mujeres poderosas: exitosas como mamás y profesionales Nuestras panelistas de Poderosas Virtual 2020 Adamari López, Pamela Silva y Jinny Torres nos dan las claves que utilizaron durante la pandemia para balancear su vida personal y profesional. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha cambiado muchas cosas en el mundo y ha afectado sobremanera a la organización de las familias, que han tenido que mantener un delicado equilibrio entre el trabajo y la casa en esta extraña temporada. En nuestro panel "Más unidos que nunca: la familia en tiempos de COVID" de Poderosas Virtual 2020, tuvimos el placer de escuchar las experiencias de Pamela Silva, periodista y mamá soltera de un bebé que recordamos dio a luz durante la pandemia; Adamari López, conductora y mamá de la pequeña Alaïa de 5 años; y Jinny Torres, cuyos hijos tienen 11 y 15 años y es consejera y columnista de People en Español. Una tertulia moderada por la conductora y también mamá Lourdes Stephen. Las cuatro son mujeres trabajadoras cuyas vidas han cambiado totalmente y se han visto obligadas a manejar su trabajo, gestionar sus emociones y las de sus hijos en esta adversidad. Image zoom Pamela Silva se ha estrenado en la maternidad en este panorama y recordó que su parto estuvo lejos de lo que ella había imaginado. "Todo lo que había planeado, leído, visualizado... lo tuve que tirar por la ventana", dijo la mamá del pequeño Ford, quien tuvo que dar a luz y amamantar a su pequeño con mascarilla. Una vez que le confirmaron el negativo en la prueba de la COVID-19, pudo tener a su lado a una sola persona, algo que no entraba en sus planes. "Sabes como somos los latinos, tengo 25 mejores amigas, mi mamá, mi familia...", compartió la copresentadora de Primer impacto (Univisión). Pese a todo, estaba preparada para afrontar este momento tan importante en soledad si era necesario. "Uno se impresiona del instinto maternal y la fuerza de la mujer en esos momentos", se admiró la peruana. "Hay algo animalístico. Una saca fuerza de donde no sabe que la tiene. La familia es importante pero es hora de darse crédito como mujer" añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de afirmar que las mujeres siempre se adaptan a las situaciones por el bienestar de sus hijos, Silva aseguró que para su hijo lo normal es ver a la gente usando mascarilla: "Los bebés de esta generación han nacido ya adaptándose a eso como parte de la realidad". La periodista regresó al trabajo a las 12 semanas de dar a luz. Si bien fue difícil dejar a su hijo, también le resulto útil regresar a esa rutina. "[Me dio] un sentimiento de que todo va a ir bien", señaló. Además ha podido trabajar unas semanas desde la casa, lo que le ha permitido continuar la crianza de su bebé sin lamentarlo en su carrera. Image zoom Mezcalent Por su parte, la conductora Adamari López continúo durante el confinamiento presentando en vivo Un nuevo día (Telemundo) y era la única que salía de la casa. "Decidimos afrontarlo de una manera normal, disfrutarlo en familia, dedicarle más tiempo [a mi hija], hacer cosas juntas", comentó la puertorriqueña. En su caso, el regresar antes del trabajo, le permitió dedicar más tiempo a Alaïa, de 5 años, y a su pareja Toni Costa. "Estábamos en la misma página, todo se consultaba en familia. Pudimos hacer cosas que no hacíamos, como ejercicio. Saqué ese ratico que antes no tenía para hacer ejercicio con Toni, la nena nos veía...". Aunque obviamente la situación les preocupa, intentan no transmitírselo a la niña. "Sabe que hay una cosa que se llama coronavirus que no nos deja salir", explicó la presentadora recordando el episodio de influenza que puso su salud en peligro a finales de 2018 y que le hizo temer por su vida. "Pero yo no puedo dejar que eso afecte a mi capacidad de seguir hacia adelante, que me paralice" Con esos antecedentes y siendo sobreviviente de cáncer de mama, la puertorriqueña toma todas las medidas sanitarias de protección. "No me obsesioné con el tema de infectarme a mí o a los míos. Hice lo que tengo que hacer, llevando mascarilla, lavándome las manos", aseguró. Adamari y Toni decidieron que Alaïa volviera a sus clases cuando reabrieron los colegio porque notaban que le faltaba la compañía, socializar con niños de su edad. Image zoom OMAR CRUZ Los que también sienten la ausencia social son los hijos de Jinny Torres, quienes permanecen con ella y su esposo en casa. Son dos adolescentes de 11 y 15 años que comprenden mejor la situación, pero echan de menos a sus amigos. Para ello, la experta en infancia ha utilizado la tecnología para acortar distancias. Torres aseguró que disfruta de tener a sus hijos en casa. "Es el momento de estar en familia, me los disfruto mucho más, estoy menos estresada, ellos tienen su rutina", indicó la también escritora. Su preocupación, en cambio, reside en la formación académica. "Yo no soy maestra, soy mamá". Para hacer frente a la situación, la columnista no esconde la realidad a sus hijos, sino que la muestra con conciencia, intentando ser un ejemplo para ellos a la hora de tomar precauciones. "Cuando regreso a la casa, aviso. Nadie me saluda, voy directa, me baño". Eso sí, sin crear un pánico innecesario. "Así [mis hijos] entienden mejor por qué no pueden ver a sus amigos o a su primito. No quiero que vivan con miedo, sino que tienen que tener precaución". Image zoom Stephen, quien moderó este panel planteando interesantes preguntas a nuestras Poderosas, también aportó un valioso mensaje para todas las mamás y mujeres que lo escuchen. "No eres la única mujer que tiene miedos, que no sabe como balancear, que se encuentra con tantos obstáculos en estos momentos del coronavirus", concluyó la presentadora de Sal y pimienta (Univision). "Quiero que te lleves la enseñanza de que hay que adaptarse, buscar el balance, mantener la calma [...] y ver el lado positivo para ser mejores madres, mujeres y seres humanos". Si quieres disfrutar de una nueva sesión de Poderosas Virtual 2020, con panelistas como Ilia Calderón, Selenis Leyva o María Elena Salinas, inscríbete aquí. ¡Es gratis!

Close Share options

Close View image Mujeres poderosas: exitosas como mamás y profesionales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.