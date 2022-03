Tres mujeres de Nueva Jersey tras las rejas por castigar con un collarín eléctrico a una adolescente La joven víctima asegura que las arrestadas la torturaban con un collarín eléctrico para perros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de Nueva Jersey han puesto tras las rejas a tres mujeres acusadas de abuso y negligencia infantil y asalto agravado por castigar indebidamente a una adolescente de 13 años. De acuerdo al reporte oficial, las mujeres identificadas como Kelly, Rebecca y Rachel Menning castigaban a la víctima con un collar eléctrico de los que se utiliza para el entrenamiento de perros, según People. El collar estaba atado al cuello de la joven y aparentemente disparaba descargas eléctricas cuando la muchacha desobedecía. Según las declaraciones de la víctima, el abuso empezó cuando tenía 9 años y continuó por los siguiente 4 años. Las sospechosas, que aparentemente tenían a cargo a la joven, han negado las acusaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN the hand of the child and father Credit: iStock / Getty Images Plus Por el momento, las autoridades confirman que la joven huyó de la casa de las sospechosas el pasado 1 de marzo en la localidad de Stratford. La declaración oficial detalla que la niña corrió hacia una vivienda vecina, de donde llamaron a la policía tras descubrir el collar en el cuello de la víctima. "[Había] marcas en su cuello consistentes con el uso del collar", aseguró el agente que acudió al llamado de emergencia. La niña reveló a los oficiales que Rachel Menning la había abusado en múltiples ocasiones. "Ponía el collar en su cuello y lo descargó en repetidas ocasiones y lo ha hecho en el pasado", según las declaraciones. La policía acudió a la casa de la sospechosa, quien les aseguró que desconocía que el collar había sido puesto en la víctima. Close-Up Of Police Text On Car Police car | Credit: Getty Images Durante la investigación, los detectives fueron informados por la niña que el aparato fue supuestamente colocado en su cuello cuando tenía 9 años, cuando cursaba el cuarto grado de primaria. "[La víctima] detalló como Kelly y Rebecca han usado el collar de perros para castigarla cuando actúa 'mal'", según el reporte. Además, aseguró que durante su estancia con las sospechosas fue privada de alimentos y ropa. Un testigo presencial confirmó las declaraciones a la policía. La niña fue retirada de la casa tras recibir el alta médica.

