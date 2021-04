Familia de dos jóvenes mexicanas desaparecidas en Sonora pide ayuda a gritos Bianca Mendoza, de 28 años, y su hermana Brianda, de 19, fueron a comer a un restaurante en Sonora, México, y aún no han regresado a casa. Su familia está desesperada y pide ayuda para encontrarlas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los familiares de dos hermanas mexicanas hablan del calvario que han vivido desde que desaparecieron el 31 de marzo. Bianca Mendoza, de 28 años, y Brianda Mendoza, de 19, fueron a comer a un restaurante en Sonora y jamás regresaron a casa. La familia y amigos de las jóvenes mexicanas recorrieron las calles de Sonora con carteles con los nombres de Bianca y Brianda, pidiendo a gritos información sobre su paradero. El día que desaparecieron, las hermanas salieron de la clínica donde Bianca trabajaba como enfermera y pararon a comer al restaurante El deshuesadero en Ciudad Obregón. Nohemí Armendariz, la madre de Bianca y Brianda, habló con Primer Impacto (Univisión). "Ya de ahí se nos perdieron", dijo. "Es una cosa espantosa que no se las deseo a nadie. Tienen que aparecer mis hijas sanas y salvas". Se han organizado protestas exigiendo explicaciones a las autoridades mexicanas. El panorama es desolador por el alto número de feminicidios y mujeres desaparecidas en el país. "El feminicidio está en primer lugar ahorita en Sonora y nos llegan reportes de todas partes", dijo Cecilia Patricia Flores de la organización sin fines de lucro Madres buscadoras de Sonora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brianda Mendoza y su hermana Bianca Image zoom Credit: Fiscalia General Sonora Sin dar más detalles, la madre de las hermanas Mendoza reveló a Univisión que las jóvenes iban a encontrarse con alguien que le debía dinero a una de ellas, pero nunca llegaron a esa cita ni regresaron a casa. Las hermanas vivían en Quetchehueca. El diario mexicano El Universal reporta que el auto Nissan Sentra del 2006 dorado que manejaba Bianca también está desaparecido. El caso sigue bajo investigación.

