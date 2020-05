Mueren ahogados un niño de 5 años y una mujer en la piscina de exjugador de las Grandes Ligas Los hechos sucedieron mientras se llevaba a cabo una reunión en la casa de Carl Crawford, exjugador de los LA Dodgers, en Texas. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un niño de 5 años y una mujer murieron ahogados en la piscina de la casa de Carl Crawford, exjugador de las Grandes Ligas, donde se celebraba una reunión, según confirman múltiples fuentes. La Policía de Houston respondió este sábado a un llamado al 911 reportando un ahogado en la propiedad, que según registros públicos pertenece al expelotero de 38 años, según reportó The Houston Chronicle. Jodi Silva, portavoz de la Policía de Houston, explicó que el niño estaba nadando y de pronto tuvo problemas para respirar. La mujer saltó a la piscina para salvarlo, pero cuando la policía llegó a la escena para socorrerlos ya estaban inconscientes. Ambos fueron declarados muertos en el hospital. La policía no confirmó la identidad de las víctimas, pero en las redes la rapera Erica Banks y otras personas identificaron a Bethany Lartigue, de 25 años, como una de las personas fallecidas, según confirma The Daily Mail. perdí a mi bebé hoy caramba Corazón roto tú lo eras todo para mí, hacíamos todo juntas /: te amo Bethany, no puedo esperar para reunirnos en el cielo - Erica Banks, amiga de Bethany Lartigue, en Twitter Image zoom Carl Crawford Thearon W. Henderson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crawford es originario de Houston y participó en cuatro partidos All-Star de las Grandes ligas (MLB, por sus siglas en inglés). Hasta el 2016 se desempeñaba como jugador de los LA Dodgers. También jugó para Tampa Bay y Boston. El 22 de marzo del 2014 dio la bienvenida a un hijo con su entonces prometida, Evelyn Lozada. El niño lleva el nombre de Carlo Leo, según confirmó People en su momento.

Close Share options

Close View image Mueren ahogados un niño de 5 años y una mujer en la piscina de exjugador de las Grandes Ligas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.