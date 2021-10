Una mujer fue violada en un tren frente a otros pasajeros y nadie la ayudó Una mujer fue violada en un tren en Pennsylvania frente a otros pasajeros, que no intervinieron para ayudarla, según denunciaron las autoridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tren SEPTA en una estación de Filadelfia Tren SEPTA en una estación de Filadelfia | Credit: Getty Una mujer fue violada en un tren de Pennsylvania frente a otros pasajeros y nadie intervino para ayudarla, según denunciaron las autoridades. El superintendente del Departamento de Policía de Upper Darby Township, Timothy Bernhardt, declaró a The New York Times que la agresión, que tuvo una duración aproximada de ocho minutos, fue capturado en imágenes de vigilancia que las autoridades están revisando en este momento. Todo sucedió cuando el presunto violador, identificado como Fiston Ngoy, de 35 años, se sentó junto a la mujer en un tren que viajaba hacia el oeste en la línea Market-Frankford e intentó tocarla, informó el Times. Andrew Busch, portavoz de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania, SEPTA, dijo al citado medio que Ngoy "procedió a arrancarle la ropa" a la mujer y que ningún pasajero intentó detener la agresión hasta que un empleado de transporte subió al tren e informó del incidente a la policía. Tren SEPTA en una estación de Filadelfia Tren SEPTA en una estación de Filadelfia | Credit: Getty SEPTA dijo a People en un comunicado que el incidente fue un "acto criminal horrendo" e instó a "cualquier persona que observe que se está cometiendo un crimen o cualquier situación peligrosa que recurra a denunciarlo". También confirmaron que Ngoy fue acusado de violación, atentado al pudor y otros delitos relacionados. En estos momentos está detenido en la cárcel del condado de Delaware con una fianza de $180,000. Bernhardt dijo al Times que si bien no había "docenas de personas" en el vagón, sí que se encontraban varios pasajeros a bordo que "colectivamente podían haberse unido y hacer algo". Según explicó, las imágenes de vigilancia del vagón del tren indican que los pasajeros podrían haber intervenido para detener el incidente. "Estoy consternado por aquellos que no hicieron nada para ayudar a esta mujer", dijo "Cualquiera que estuviera en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntarse por qué no intervinieron o por qué no hicieron algo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades exhortan a cualquier persona que haya presenciado el asalto a que se comunique con la policía del municipio de Upper Darby.

