Un hombre fue arrestado en Illinois por encerrar y torturar físicamente a una mujer. Meontay D. Wheeler, el agresor, declaró a la policía que lo había hecho porque estaba enojado por la denuncia de violencia doméstica que la víctima había interpuesto contra él. La policía de Bloomington descubrió el trágico suceso después de recibir una llamada. Al acudir a la casa, encontraron que Meontay D. Wheeler tenía encerrada a la víctima y le había golpeado repetidas veces. La identidad de la mujer no ha sido revelada para proteger su privacidad. Wheeler fue detenido por agresión física y tortura, violencia doméstica y agresión de violencia doméstica con estrangulamiento. De acuerdo con el reporte del arresto, obtenido por Pantagraph y WJBC, la policía encontró a la mujer en terribles condiciones, malherida, con cortes en la piel y moratones, además de quemaduras severas en el cuerpo y en el pecho. Su cuello y sus muñecas mostraban heridas por haber estado amarrada y estrangulada. También le había arrancado mechones de cabello. Meontay D. Wheeler Credit: Bloomington Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la policía fue informada por la mujer de que, durante los últimos meses, el agresor escaló en los abusos de violencia doméstica contra ella. Durante este encierro reciente, no le dio ningún alimento y solo le habría permitido beber agua en dos ocasiones, reportó el Pantagraph. El torturador está ahora arrestado y su fianza se ha establecido en un millón de dólares, según la información de varios medios. Un terrible caso de violencia doméstica que ha conmocionado a la opinión pública.

