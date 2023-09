Reportero se equivoca durante transmisión en vivo y muestra a chica semidesnuda: "Hay alguien sin ropa" Mujer semidesnuda se cuela en plena conexión en directo de un reportero y esto es lo que pasa. ¡Las imágenes ya se han hecho virales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Francisco Rueda, periodista ecuatoriano, estaba transmitiendo para su país todo lo que acontece al evento deportivo de las Eliminatorias Sudamericanas que enfrentan a la Selección de Argentina con la de Ecuador. Ya preparado para conectarse en vivo desde el hotel donde se encontraba, el corresponsal de Radio Sucre era saludado por sus compañeros de programa, quienes le informaban que el plano no era bueno y que, al estar a contraluz, no se le veía bien. En su intento por buscar el ángulo correcto, Juan Francisco cometió un error y cambió la pantalla dejando ver algo inesperado. "Alguien desnudo por allá, cambie esa imagen", le avisaron sus colegas. Mujer semidesnuda se cuela en transmisión en vivo Mujer semidesnuda se cuela en transmisión en vivo | Credit: IG/Juan Francisco Rueda Video viral Una mujer semidesnuda, vistiéndose frente a la cama, ocupó todo el plano en plena emisión del show deportivo ecuatoriano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, el video ya se ha hecho viral en las redes sociales, al igual que los memes. Las especulaciones sobre quién es la mujer en cuestión tampoco han tardado. Y hasta la supuesta protagonista habría bromeado al respecto. Los usuarios ya apuntan a la periodista ecuatoriana Romina Rendón, quien también está en Argentina cubriendo el partido, como la posible mujer de la escena. Su última publicación en Instagram, mostrando a una niña con una toalla y su comentario jocoso, han hecho pensar que es ella. Eso sí, la comunicadora no lo ha confirmado. Cabe destacar que en el video viral también se ve a la chica con lo que pareciese una toalla blanca o albornoz cubriendo parte de su cuerpo. Romina Rendón Romina Rendón comparte esta foto tras el escándalo | Credit: IG/Romina Rendón "Hay cosas que nunca cambiarán en la vida. Fin del comunicado", anotó.

