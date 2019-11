Mujer que fue secuestrada por su padrastro y tuvo 9 hijos de él cuenta cómo logró escapar Una mujer estadounidense cuenta la odisea que vivió tras ser secuestrada por su padrastro cuando ella era una adolescente. El hombre la mantuvo secuestrada y abusó sexualmente de ella durante 19 años, teniendo 9 hijos con ella. Así fue cómo logró escapar. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque estaba aterrorizada, Rosalyn McGinnis sabía que tenía que escapar de las garras de su padrastro, quien la secuestró cuando ella tenía 12 años. La mujer estadounidense contó a The Dr. Oz Show que su padrastro Henri Piette la mantuvo captiva durante 19 años, abusando sexualmente de ella y sometiéndola a castigos físicos y psicológicos. La mujer tuvo 9 hijos con él y contó al Doctor Oz que él amenazaba con matar a los niños si ella lo dejaba. "Ellos no sabían", contó ella en el programa sobre los niños. "Les escondí la verdad hasta que escapé de México". McGinnis logró escapar en el 2016 tras casi 20 años viviendo una pesadilla. La mujer añadió que Piette "los trataba como animales" y amenazaba con matar a los niños. Ella tuvo que defenderlos en varias ocasiones de palizas que él les daba. "Cualquier tipo de abuso imaginable, él me lo hizo a mí", reveló. Image zoom SONY PICTURES TELEVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hombre de 63 años, quien fue arrestado en el 2018, fue encontrado culpable del secuestro de su hijastra en 1997 en Poteau, Oklahoma. En aquel entonces la engañó, diciéndole a la adolescente que se fuera con él para ir a buscar a su madre y nunca más la dejó ir. McGinnis dio a luz al primero de sus nueve hijos cuando ella tenía apenas 15 años. Image zoom Según reportes de las autoridades, Piette se mudó con McGinnis y sus hijos múltiples veces, a diferentes ciudades de Estados Unidos y México, escondiéndose de la policía. La mujer se hizo amiga en México de una pareja que la conoció en un mercado, y al verla con Piette y los niños, se dieron cuenta que algo andaba mal. La pareja le ofreció ayuda a McGinnis, quien logró escapar en el 2016 con sus hijos un día que el hombre se había emborrachado, huyendo en un taxi a Oaxaca. Allí llamó al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, denunciando a Piette y pidiendo ayuda. "Yo sabía que si no escapaba me volvería loca y terminaría muriéndome y dejando a mis hijos con ese hombre", le contó a PEOPLE McGinnis tras ser rescatada. Advertisement

