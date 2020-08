Mujer que se sacó los ojos estando bajo el efecto de las drogas recibe prótesis ocular Kaylee Muthart, de 22 años, acaparó planas internacionales luego de arrancarse los ojos estando bajo el efecto de crystal meth. Aquí el reporte. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kaylee Muthart, una joven de 22 años que acaparó planas internacionales luego de arrancarse los ojos estando bajo el efecto de las drogas está viviendo una nueva vida luego de recibir un doble trasplante ocular. Muthart, residente en el poblado de Anderson, Carolina del Sur, quedó ciega luego del horrible incidente ocurrido en 2018. "¡Estoy tan emocionada de recibirlos!" exclamó la rubia en un video donde habla de el nuevo par de ojos que le implantó el doctor Joseph Gorrin el pasado 5 de agosto. "Yo solo quería aparecer normal ante el resto del mundo". Fue el 6 de febrero de 2018 que Muthart se sacó los ojos durante un arranque psicótico provocado por el consumo de crystal meth. "No puedo ni explicarlo, fue horripilante", exclamó en aquel entonces Katy Tompkins, madre de la chica, de entonces 20 años, a People. "Yo estaba agradecida con el hecho de que estuviera viva, pero sabía que había algo mal con ella". "Tú siempre serás Kaylee para mi", exclama ahora Alex George, el novio de la chica, de 42 años. "Ella nunca fue distinta para mi, pero sé que ella quiso esto desde hace mucho tiempo y estoy muy contento de que ahora ya los tiene". Kaylee Muthart en una foto de Facebook antes del horrible incidente en que perdió ambos ojos: Image zoom Facebook Muthart sufrió un ataque de psicosis que la llevó a arrancarse ambos ojos, actualmente escribe un libro sobre su lucha por salir de las drogas: Image zoom Kaylee Muthart SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He aprendido una cantidad bastante decente de [código] braille y puedo cocinar, usar una estufa, lavar ropa, hacer mi cama y cuidar a mis mascotas", exclama la chica sobre su condición actual y los ajustes que ha tenido que hacer en su nueva vida sumergida en las tinieblas. "He avanzado mucho en dos años". "Deshacerme del meth fue horrible, física y mentalmente", asegura. "Hay alucinaciones y psicosis, pero gracias a Dios lo he superado, asegura la chica que actualmente trabaja en un libro de superación donde habla de su lucha contra las drogas.

