¡Mujer se despierta dentro de la bolsa de cadáver en la funeraria! ¡Esta es una de esas historias que te ponen los pelos de punta! Después que su doctor entregara el certificado de defunción a su esposo y su hija, su cuerpo empezó a moverse cuando los transportistas le llevaron a la funeraria. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como si de una película de zombies se tratase, según aseguró el New York Post, una mujer despertó dentro de la bolsa en la que le habían metido en el hospital después de que su doctor le hubiera dado por muerta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Gladys Rodríguez de Duarte, víctima de un cáncer de ovarios, fue ingresada en la Clínica San Fernando en Coronel Oviedo, Paraguay, después de una fuerte subida de tensión. Apenas dos horas después su doctor, Heriberto Vera, le declaró muerta y pasó a entregar a su esposo y su hija el certificado de defunción. Una vez que sus supuestos restos fueron trasladados a la funeraria Duarte e Hijos, el cuerpo de la mujer comenzó a moverse en el interior de la bolsa de plástico en la que la trasladaron ante la mirada atónita de los transportistas. La enferma fue llevada de inmediato de vuelta al hospital donde ingresó en cuidados intensivos y se encuentra estable, aseguró el local ABC Color. Image zoom Como es de esperar, la familia se encuentra indignada y su esposo, Maximino Duarte Ferreira puso una denuncia contra el doctor que trató a su mujer. “Pensó que había muerto y me la devolvió desnuda en una bolsa y con un certificado de muerte, como si fuera un animal”, dijo el marido de la enferma. También reveló a la prensa local que desconectaron a su esposa y le enviaron a la funeraria sin tratar de reanimarla o hacer nada más para tratar de salvarla. Sin embargo, los doctores por su parte aseguran que hicieron lo correcto. “El doctor trató de reanimarla, pero no lo consiguió”, dijo su compañera, la doctora Catalina Fabio, quien aseguró que la paciente ya no tenía pulso. Piensa que quizá pudo sufrir una catalepsia, un trastorno que aparenta la muerte durante el que las funciones vitales están al mínimo y logran pasar desapercibidas. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Mujer se despierta dentro de la bolsa de cadáver en la funeraria!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.