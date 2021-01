Close

Mujer de Nueva York se arroja de duodécimo piso con su hija de 5 años en brazos; ambas murieron Al visitar a una amiga en Manhattan, Oksana Patchin, de 39 años, dijo que quería ver la azotea con su niña. Al llegar allí se arrojó al vacío. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Oksana Patchin ha dejado a amigos y familiares sumidos en el dolor tras darse a conocer que este fin de semana la madre de 39 años se arrojó desde un duodécimo piso con su hija de solo 5 años en brazos para acabar con la vida de ambas. Los desgarradores hechos ocurrieron hacia la 1:40 p. m. en el edificio ubicado en el 540 West de la calle 53 del barrio Hell's Kitchen, en el corazón de Manhattan. Patchin, quien nació en Ucrania, pero vivía en Brooklyn, NY, llegó al sitio para visitar a una amiga, según recuentos de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Fuentes policiales dijeron que la mujer pidió la tarjeta electrónica de seguridad para tener acceso a la azotea, pues dijo que quería subir para enseñarle la vista a la niña. Cámaras de seguridad captaron a Patchin ya en el techo del edificio caminando de un lado a otro. Luego se observa como la mujer se las ingenió para brincarse una reja de seguridad y agarrar a su hija en sus brazos para saltar al vacío. Madre e hija fueron llevadas de urgencia al hospital St. Luke's Roosevelt de la Universidad de Columbia, ubicado a solo unas calles de ahí, donde se pronunció su fallecimiento, según informa The New York Post. Image zoom Credit: Facebook Olivia Patchin tenía 39 años y era nativa de Ucrania. Image zoom Credit: Instagram La mujer se había preparado para ser contable y aquí la vemos con su hija, Olivia Patchin, también fallecida. Image zoom Credit: Google Maps Vista del edificio donde ocurrió la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo le iba muy bien", aseguró una amiga de la víctima ante las noticias. "No puedo creerlo. Esto es terrible". Al parecer la mujer no dejó una nota de suicidio. "Nuestra prioridad es proteger la seguridad y el bienestar de los niños de la Ciudad de Nueva York", aseguró al respecto una portavoz del Servicio de Protección de Menores de la ciudad. "Estamos investigando este caso con la NYPD". --- Si está preocupado por alguien que usted sabe está pasando por una crisis o que está pensando en suicidarse, por favor contacte de inmediato a los centros de ayuda del servicio nacional Suicide Prevention Lifeline. La llamada es gratuita y está disponible en español las 24 horas del día, durante todo el año https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/ o llame al 1-888-628-9454.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Mujer de Nueva York se arroja de duodécimo piso con su hija de 5 años en brazos; ambas murieron

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.