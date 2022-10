Mujer que estafó a fans de Daddy Yankee en Perú dice que se entregará a las autoridades: envía mensaje a los afectados Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, habló desde la clandestinidad sobre la estafa de aproximadamente medio millón de dólares: dice que no regresará "ni un sol" a los afectados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue un misterio indescifrable que se propagó por redes cuando decenas de personas comenzaron a quejarse reportando una estafa en conexión con las entradas para el concierto que Daddy Yankee ofrecería en el Estadio Nacional de Perú como parte de su despedida de los escenarios. Pero el misterio ha quedado resuelto ya que la Policía Nacional del Perú ha identificado a la principal sospechosa como Pamela Cabanillas Soley, de 18 años, quien por medio de una entrevista en video ha confesado la estafa y admitido que se entregará a las autoridades europeas luego de huir hacia el continente el pasado 17 de octubre, días antes de que se realizaran los conciertos masivos en su país. Inicialmente la joven habló desde la clandestinidad negando ser la cabecilla de la banda "Los QR de la Estafa" e indicando que ella no había robado a nadie, como se muestra en un video publicado hace dos días en el sitio Trome de Perú. Posteriormente surgió en Instagram una supuesta carta hecha a mano por Cabanillas diciendo que se entregaría a las autoridades europeas. Daddy Yankee y Pamela Cabanillas Credit: Emma McIntyre/Getty Images; Tiktok "Yo acepté mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas [pido] perdón públicamente a la gente que le hecho mucho daño", exclamó finalmente al hablar con el programa televisivo Panorama ."Me metí a los grupos y comencé a vender las entradas a 400 soles y así", explicó la encapuchada hablando por videoconferencia con dicho medio. "Cambié los [códigos] QR [que[ compraba en páginas de [la empresa] Teleticket", prosiguió para explicar el método que usó para conseguir la estafa piramidal. "Quiero comunicar que me estoy entregando a las autoridades europeas en Milano, Italia. 24 de octubre del 2022. Gracias", dijo posteriormente la joven en otro video surgido este martes, sin que hasta el momento haya pruebas concretas de su presencia en dicho país o su aparición ante las autoridades locales. Imágenes de el ídolo del reguetón Daddy Yankee en su gira de despedida La última vuelta haciendo parada en Perú: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe mencionar que la adolescente también admitió que esta no es la primera vez que se involucra en este tipo de estafa, ya que según admitió ha realizado el mismo proceso para entradas de conciertos en Perú de Bad Bunny, Karol G y el grupo Coldplay. "Cuatro eventos", admitió. A pesar de su acto de contrición la joven admitió que lamentablemente no podrá regresarle su dinero a los miles de peruanos que cayeron en su estrategia dejándoles un mensaje para asegurar que no regresará "ni un sol" porque el dinero ya se lo gastó.

