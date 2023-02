Una mujer con una rara enfermedad de la piel denuncia que la llaman Freddy Krueger Tras armarse de valor, Kira Archuleta compartió un video en TikTok los estragos de la rara enfermedad de la piel que sufre y el maltrato que ha recibido de quienes se burlan de su doloroso padecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kira Archuleta Kira Archuleta | Credit: TikTok/@h.s_awareness.with.kira Tras años de sufrir en silencio el dolor causado por una enfermedad de la piel y el rechazo social que generaba la dolencia, una mujer de California se armó de valor para compartir en redes su situación y dar visibilidad a un padecimiento poco conocido. Kira Archuleta compartió en su cuenta de TikTok una serie de videos en los que muestra los estragos que causa en su piel una enfermedad dermatológica llamada hidradenitis supurativa. "Quiero que otros guerreros sepan que no están solos", dice la joven en los videos. "Dolor constante, ansiedad, noches sin dormir, depresión, me sentí repugnante por años. ¡Solo quiero ser normal". Archuleta, de 24 años y residente de la localidad de Manteca, padece esta enfermedad desde hace largos años. De niño, tenía que pasar largas temporadas en cama a causa del dolor que causa y cuando regresaba a la escuela, era blanco de las burlas de quienes la comparaban con Freddy Krueger, el malvado protagonista de la cinta de terror A Nightmare on Elm Street, según la web del diario Daily Mail. Kira Archuleta Kira Archuleta | Credit: TikTok/@h.s_awareness.with.kira La hidradenitis supurativa genera una bultos similares a furúnculos o granos sobre y debajo de la piel que puede resultar muy dolorosos, además de causar heridas y cicatrices si se revientan. No es contagiosa y aún se desconoce qué exactamente la causa, según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Si bien no tiene cura y es crónica, se puede tratar con medicamentos, cirugías o la eliminación de vello con láser. Al menos 13 millones de personas la padecen en Estados Unidos, aunque a menudo se trata de casos menores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Archuleta aseguró que los médicos tardaron tres años en llegar a un diagnóstico luego de que le aparecieron los primeros síntomas con 14 años, al punto de que en un principio achacaron los bultos en la piel a que no se bañaba "bien", cuenta el Mail. Como aclara el NIH, la hidradenitis supurativa no tiene nada que ver con la higiene personal. "Tenía miedo de mostrar mi rostro porque por mucho tiempo la sociedad me decía que era fea", contó la joven, quien trata la dolencia mediante medicamentos, cambios de dieta, duchas de agua tibia y aplicándose humectantes, entre otros productos. "Incluso de ya de adulta, la gente me llama nombres horribles como Freddy Krueger". Asegura que su padecimiento es "es más que una enfermedad o una discapacidad" que afecta todos los aspectos de su vida. Aunque, reflexiona, la ha enseñado a ser "agradecida". "Me siento más bonita porque sé que no estoy sola. Finalmente hay un grupo al que puedo pertenecer", agrega.

